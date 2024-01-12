Мистическая комедия об утраченной мечте

В Московском драматическом театре «Человек» премьера – спектакль «Голова» по пьесе белорусского драматурга К. Стешика.

Режиссер Скворцов поставил фантастическую музыкальную историю о поиске чуда в повседневной рутине жизни и о том, что настоящим чудом в этой жизни является сам человек.

Два друга находят уникальный артефакт – живую голову. Непонятное явление одновременно пугает и привлекает, тем более выясняется, что Голова знает ответ на любой вопрос и даже предсказывает будущее. Сюжет разворачивается в канун миллениума в обычном захламленном гараже – репетиционном пристанище начинающих музыкантов. Группа после успеха, о чем свидетельствуют грамоты и афиши на стенах, находится в творческом кризисе. Преодолеть его помогает... на самом деле друзья сами преодолеют кризис, вновь станут петь и играть, весело приглашая в свою компанию зрителей спектакля. Голова станет катализатором, поможет забыть тревоги и возродит утраченное детское чувство о чудесах.

В спектакле занят звездный состав труппы: Антон Шурцов, Артем Анашкин, Павел Далидан, Александр Соколовский, Ольга Соколовская. Роль таинственной Головы исполняет молодой актер Артем Анашкин, полюбившийся зрителям по роли в прошлогодней премьере театра «Спасите Лёньку!!!». Кстати, спектакль отмечен был жюри фестиваля «Золотая маска». На протяжении всего спектакля Голова не произнесет ни слова. Общение происходит мимикой, подмигиваниями, улыбкой и нахмуриванием бровей. Этого оказывается достаточно, чтобы разрешить все вопросы, объединить распавшуюся музыкальную группу. Но сначала, конечно же напугать и поссорить друзей до кровавой драки.

О чем спектакль «Голова»? Как всегда каждый зритель сам принимает решение о чем для него спектакль. Идей, заложенных в действие великое множество. Дружба и дружеская поддержка, любовь и расставания, разочарование и обретение утраченной надежды.

Режиссер Скворцов так говорит о спектакле: «Все мечтают о чуде. Мы думаем о нем, ждем его, хотим прикоснуться к чуду, а столкнувшись, как правило, не замечанием, или не понимаем степень величия... это история про группу разобщенных талантливых людей, потерявших смысл своей жизни. Но, даже утратив смысл, мы в самой глубине души продолжаем мечтать о чуде, ждем его, хотим прикоснуться».