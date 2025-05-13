Мистическая мелодрама «Линия судьбы» выходит в прокат

Новая мелодрама с элементами мистики «Линия судьбы» расскажет о девушке, которая отправляется к гадалке накануне свадьбы — и с этого момента её жизнь меняется навсегда. В главных ролях — Антонина Дивина, Владимир Гуськов, Алексей Анищенко и Вероника Норина.

Сериал расскажет о девушке по имени Вера, которая приходит к гадалке, не придавая этому особого значения. Но услышанное предсказание переворачивает её мир. Она отменяет свадьбу и начинает поиски незнакомца, который, по словам гадалки, связан с её судьбой. Совпадения, карма, проклятия — всё это оказывается частью её новой реальности. Но где заканчивается мистика и начинается любовь?

«Многие живут неосознанно, по инерции — как и наша героиня. Тем временем жизнь подаёт знаки, которые мы называем судьбой. Хочется, чтобы зритель, посмотрев эту историю, внимательнее прислушался к своему внутреннему голосу и не боялся перемен, ведущих к счастью. В случае нашей героини — к настоящей любви. В этом и есть своя магия, своя мистика: идти вперёд с открытым сердцем — навстречу своей судьбе», – говорит режиссёр Евгений Татаров.