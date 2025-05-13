РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноМистическая мелодрама «Линия судьбы» выходит в прокат

Мистическая мелодрама «Линия судьбы» выходит в прокат

editor
By editor
55
антонина дивина - линии судьбы
Фото © пресс-служба ТВ3

Новая мелодрама с элементами мистики «Линия судьбы» расскажет о девушке, которая отправляется к гадалке накануне свадьбы — и с этого момента её жизнь меняется навсегда. В главных ролях — Антонина Дивина, Владимир Гуськов, Алексей Анищенко и Вероника Норина.

Сериал расскажет о девушке по имени Вера, которая приходит к гадалке, не придавая этому особого значения. Но услышанное предсказание переворачивает её мир. Она отменяет свадьбу и начинает поиски незнакомца, который, по словам гадалки, связан с её судьбой. Совпадения, карма, проклятия — всё это оказывается частью её новой реальности. Но где заканчивается мистика и начинается любовь?

«Многие живут неосознанно, по инерции — как и наша героиня. Тем временем жизнь подаёт знаки, которые мы называем судьбой. Хочется, чтобы зритель, посмотрев эту историю, внимательнее прислушался к своему внутреннему голосу и не боялся перемен, ведущих к счастью. В случае нашей героини — к настоящей любви. В этом и есть своя магия, своя мистика: идти вперёд с открытым сердцем — навстречу своей судьбе», – говорит режиссёр Евгений Татаров.

Предыдущая статья
Главный продюсер-артист страны выпустил ремикс на свежую песню «Обними»
Следующая статья
«Чужие деньги»: Максим Матвеев, Гоша Куценко, Филипп Янковский и другие звездные гости посетили светскую премьеру криминальной драмы

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru