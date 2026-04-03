Мистический детектив «Зов русалки»

На ТВ-3 состоялась премьера сериала «Зов русалки» с Андреем Фроловым в главной роли. Это детективная история о серии мистических убийств в небольшом прибрежном городе.

В вымышленном городке Бережнянске одно за другим происходят таинственные убийства. Преступник не попадает в поле зрения камер, а на телах жертв находят чешую неизвестного происхождения. Полиция пытается вычислить серийного маньяка, но местные жители уверены: это дело рук проснувшейся русалки-берегини.

На расследование отправляется рациональный и не верящий в мистику специалист по серийным убийствам Юрий Бахтин. Однако он ещё не знает, что эта командировка на малую родину станет для него серьёзным испытанием, и ему придётся столкнуться с болезненными воспоминаниями и чувствами, которые он долго пытался подавить.

В проекте сыграли Екатерина Кабак, Дмитрий Паламарчук, Ирина Темичева, Полина Беленькая, Тимур Базинский, Сергей Апрельский, Михаил Дорожкин, Ольга Балашова, Василий Мищенко, Михаил Шкамаридин, Роман Гредин, Арсений Вейс, Игнатий Кузнецов, Павел Котов, Агата Мельникова, Артём Нечепуренко, Василиса Филимонова, Александр Штендлер, Дмитрий Сафронов, Виталий Виноградов, Арсен Гюльбалаев, Анатолий Петченко. Режиссёры: Мурад Алиев, Галина Уразова.

«Зрителям обязательно стоит посмотреть сериал «Зов русалки» по нескольким причинам. Мужчинам, помимо логичной детективной составляющей — погони, трюков, скорости — будет интересно заглянуть в женскую душу. Для мужчины это вечная загадка, и в нашем сериале мы её чуть приоткрываем.

Женщинам проект может откликнуться не только за счёт любовных линий, но и возможностью вместе с героями разобраться в человеческой драме, сопоставить мифологический мир с реальным. А молодёжи — потому что в «Зове русалки» есть истории о любви, преданности, дружбе, справедливости и о том, как человек проявляется в критических ситуациях. В этом сериале есть чему удивляться», — говорит режиссер Галина Уразова.