Мистический хоррор «Корабль призраков» / The Queen Mary выходит в российский прокат

3 августа кинокомпания Вольга выпустит в российский кинопрокат мистический хоррор «Корабль призраков» / The Queen Mary.
Океанский лайнер «Королева Мэри» десятилетиями привлекал своей роскошью богатых и знаменитых людей, а теперь внушает страх. Журнал TIMES называет его «местом с наибольшим количеством призраков». Известно, что «Королева Мэри» плавала для компании Cunard-White Star Line (прим. слияние Cunard Line и White Start line произошло в 1934 году. Последняя владела «Титаником») и получила «Голубую ленту Атлантики».
«Для меня этот фильм стал глубоким поклоном жанру ужасов. Это леденящая кровь история, окутанная тайнами, страхами и трагичностью. Я до сих пор не могу поверить, что мне представилась возможность снять весь фильм на «Королеве Мэри», где происходило так много загадочных и необъяснимых событий, разгадкой которых увлечены многие. Этот исторический лайнер стал самым удивительным событием в моей кинематографической карьере. Я считаю, что этот фильм может стать франшизой», - Гари Шор.
Океанский лайнер «Королева Мэри» десятилетиями привлекал своей роскошью богатых и знаменитых людей, а теперь внушает страх. Журнал TIMES называет его «местом с наибольшим количеством призраков». Известно, что «Королева Мэри» плавала для компании Cunard-White Star Line (прим. слияние Cunard Line и White Start line произошло в 1934 году. Последняя владела «Титаником») и получила «Голубую ленту Атлантики».
«Для меня этот фильм стал глубоким поклоном жанру ужасов. Это леденящая кровь история, окутанная тайнами, страхами и трагичностью. Я до сих пор не могу поверить, что мне представилась возможность снять весь фильм на «Королеве Мэри», где происходило так много загадочных и необъяснимых событий, разгадкой которых увлечены многие. Этот исторический лайнер стал самым удивительным событием в моей кинематографической карьере. Я считаю, что этот фильм может стать франшизой», - Гари Шор.
Интересно, что на съёмки фильма «Королева Мэри» Гари Шора вдохновили такие фильмы, как «Сияние», «Остров проклятых», «Приют», «Невинные», «Иные».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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