Мистический триллер «Когда она приходит» выходит в прокат

Дебютная полнометражная лента молодого режиссера Александра Цоя «Когда она приходит» — фильм, отмеченный наградами и номинациями престижных кинофестивалей, выходит в прокат. Премьера фильма состоится 13 февраля 2022г. в киноцентре «Октябрь» при поддержке КАРО.Арт.

— «Бойтесь своих желаний, они могут исполниться»? — Да. Это мы попытались исследовать. А ещё, фильм о любви, как бы это странно ни звучало – говорит режиссер Александр Цой.

«Когда она приходит» ─ психологический триллер с элементами мистики. Сюжет фильма построен на обретении главным героем некоего средства, позволяющего воплотить все мечты «маленького человека» о карьере, деньгах и благополучии. Быть неудачником, лишиться работы и семьи, и вдруг, в одночасье стать обладателем некого средства, способного исполнять желаемое. Цена за такую удачу высока, и главный герой — обладатель этого волшебного свойства из классического «маленького» человека превращается в успешного мерзавца.

Режиссер Александр Цой известен как автор короткометражного фильма «Лучшее… от первого лица», как театральный режиссер и актер театра и кино, зрители могли видеть его в роли хана Батыя в фильме «Легенда о Коловрате»:

«Когда она приходит» ─ мистическая история для любителей размышлять, интересное режиссерское решение, в главных ролях – молодые, но уже заявившие о себе как о ярких индивидуальностях, актеры Алевтина Тукан и Пётр Скворцов. Актерский ансамбль по-настоящему звучит благодаря тонкой работе звезд — Аглаи Тарасовой, Максима Виторгана, Никиты Тарасова и Екатерины Маликовой. История запечатлена оператором Никитой Карменом – представителем известной российской кинематографической династии.

Сценарий к фильму написал Александр Цой в соавторстве с Евгением Гущиным. «Когда она приходит» тройной дебют — режиссера Александра Цоя, сценариста Евгения Гущина и оператора Никиты Кармена. Продюсеры: Владимир Малышев и Федор Попов.

Картина «Когда она приходит» была показана в Германии на фестивале в Коттбусе и в Лондоне на фестивале «Золотой единорог», где была выдвинута на соискание наград сразу в двух номинациях — «Лучший восходящий талант» (режиссер Александр Цой) и «Лучший актер» (исполнитель главной роли Петр Скворцов). Жюри Международного кинофестиваля в Буэнос-Айресе (BUEIFF) в 2021 году присудило Никите Кармену приз за лучшую операторскую работу. В России картина стала триумфатором XVIII фестиваля театра и кино «Амурская осень» в 2020 году и обладателем трёх «Золотых журавлей»: Гран-При имени Валерия Приёмыхова, приза «За лучшую режиссуру», диплома «За лучшую мужскую роль», его удостоен исполнитель главной роли актер Петр Скворцов. Еще раньше, на этапе сценария фильм получил поддержку Министерства культуры РФ по итогам отбора дебютных полнометражных лент. Фильм создан в Продюсерском центре «ВГИК-Дебют».

Как отметил генеральный директор «ВГИК-Дебют» Федор Попов, картину Александра Цоя отличает «очень художественный подход к жанру»:

— Картина «Когда она приходит» выходит в ограниченный прокат 17 февраля 2022г. совместно с компанией «Каро.Арт». 13 февраля состоится премьера в киноцентре «Октябрь». Любой человек, который любит качественное художественное кино должен идти на эту картину, и он не пожалеет. Там прекрасные актерские работы – Аглая Тарасова, Алевтина Тукан, Петр Скворцов, Максим Виторган и многие другие, прекрасная работа режиссера, оператора… И это причина, по которой люди должны пойти на это кино. Сделано очень тонко, Саша Цой очень тонкий художник, все строится у него на нюансах. Во всех отношениях кино очень достойное, кино очень высокого качества.

Съемки картины странным образом повлияли на жизнь создателей: — По мистическому стечению обстоятельств, написанное в сценарии, стало происходить с нами… В этой истории — очень много личного. В моей жизни был человек, который подсказывал, как действовать в той или иной ситуации. Я подумал: «А что, если бы этот человек обладал даром предсказаний? Стал бы я требовать больше денег, власти и славы? Вот и решил исследовать себя, в первую очередь», ─ сказал Александр Цой.

Его дебютная работа — о том, способен ли человек оставаться человеком, получая возможность «сбывать» все свои желания. По сюжету, главный герой – архитектор, прозябающий на службе на вторых и даже третьих ролях. У него проблемы в семье, проблемы с финансами, но судьба дает ему шанс. Главный герой оказывается рядом с девушкой, которую сбила машина, он помогает: едет в больницу, навещает ее там. Выздоравливая, девушка дает ему советы, которые меняют его жизнь к лучшему, но с самим героем происходят совсем другие метаморфозы.

Актриса Алевтина Тукан, отвечая на вопрос из каких основных пазлов сложилась роль ключевого персонажа — Варвары, выделяет три основных, ─ «Первый пазл ─ это то общее, что между нами есть с Варварой. Второе ─ это дружба, которая у меня сложилась с героиней. И третье ─ это наблюдательность: я наблюдала за собой во время того, как готовилась к роли. Вот и все пазлы: понимание, наблюдение и свобода воплощения — довериться герою и позволить ему существовать в ситуации».

Оператор-постановщик Никита Кармен:

— Одним из главных вызовов стали сцены на перекрестке, открывающие и закрывающие фильм. Именно к ним — к трюковым сценам и одновременно очень важным по драматургии фильма, где происходит завязка всей истории, — мы готовились особенно долго и особенно тщательно искали подходящую локацию, подходящие методы съемки, и много репетировали при подготовке трюков.

В 2018 году фильм «Когда она приходит» Продюсерского центра «ВГИК-Дебют» стал победителем питчинга Министерства культуры РФ, и получил субсидию в рамках специальной программы поддержки дебютного кино.

Почему же сроки российской премьеры и выхода в отечественный прокат так затянулись? В истории создания триллера было немало мистики: события, которые заставляли переписывать сценарий, менять место съемки. Этап производства фильма пришелся на весенний локдаун 2020 года, что несколько замедлило работу, но сам Александр Цой не видит в этом мистического совпадения, а считает локдаун «новыми условиями современного мира», в которых приходится жить и работать.

Александр Цой приглашает зрителей на премьеру и призывает не стесняться в оценках его первой полнометражной работы:

— Это попытка диалога со зрителем, с молодыми людьми — на том языке, на котором два года назад мне захотелось поговорить. Если этот диалог хоть на секунду случится, то это уже победа, я считаю. Для меня, оператора Никиты Кармена ─ это дебют в большом кино, поэтому приходите, посмотрите, оцените, поругайте, найдите недочеты или же найдите плюсы. Я приглашаю всех посмотреть наш дебют.

Кто это «она» ─ решать будет зритель – или смерть, или любовь…

После премьеры состоится обсуждение фильма.

Модератор ─ Иван Кудрявцев, ведущий телеканала «Россия 24», руководитель редакции программы «Индустрия кино».

В прокат фильм выходит с 17 февраля в сети кинотеатров «КАРО».

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