Мне нужно было показать течение времени и изменения пространства». Онлайн-премьера фильма «Дан Вирлан» режиссера Даниила Демичева

По случаю премьеры короткометражки «Дан Вирлан» на портале CinePromo мы побеседовали с Даниилом Демичевым о визуальной составляющей его работы и фестивалях.

– Как родилась идея фильма «Дан Вирлан»? Почему вас заинтересовала история любви блогера?

– «Дан Вирлан» – это коммерческая история, поэтому мне приходилось работать с исходным материалом, то есть с личной историей блогера, которую он хотел визуализировать. Эта простота сюжета, где есть парень и девушка, которые влюбляются, а потом расстаются, обусловлена скорее продюсерской точкой зрения. Дан Вирлан – блогер-миллионник. У него довольно массовая аудитория и массовый контент, к которому эта аудитория привыкла. Поэтому здесь нужно было что-то понятное всем.

При этом мне хотелось создать нечто динамичное, интересное и визуально наполненное. Первое, что пришло в голову, – работать с визуальными образами, которые смогли бы подчеркнуть эмоции героев. С этапом, когда у нас буря чувств, когда герои влюблены друг в друга, у меня сразу возникла ассоциация взрыва. Огонь, что-то горячее, мощное, резкое. И наоборот, когда отношения заканчиваются, наш герой падает в воду и погружается на самое дно, туда, где нет света, туда, откуда нет выхода.

– Как вы добивались такой динамики и эмоциональности?

– Здесь я могу выделить четыре основных стилистических и технических элемента, которые я использовал, чтобы придать работе максимальную кинематографичность. Первый и, пожалуй, самый главный – это использование 16-мм кинопленки. История все-таки личная, камерная – хотелось создать ностальгическую атмосферу. Да и в целом по цветам и по атмосфере пленка – это что-то невероятное. Это даже скорее мое личное предпочтение. Пленка – это прекрасно.

Второй элемент – разные локации. При хронометраже 2 минуты мне нужно было создать ощущение динамики, показать течение времени и изменения пространства. Поэтому в работе присутствуют максимально разноплановые локации, которые отличаются друг от друга и световым режимом, и атмосферой. Этот салат из локаций создает впечатление течения времени, и кажется, что это не 2 минуты, а больше.

Третий элемент – это использование низкоключной экспозиции. Это киноэлемент, который добавляет атмосферу саспенса, что-то утаивает.

Ну и последнее – это использование бесшовных сюжетных стыков между реализмом и образностью, как, например, в сцене падения в воду, когда главный герой падает с крыши. Это та же крыша, на которой до этого наши герои устраивали пикник.

– Как по-вашему, насколько в кино важна визуальная составляющая?



– О, это больная для меня тема. Безусловно, визуал несет в себе множество смыслов, которые дают зрителю дополнительную информацию. И мне очень нравится использовать необычные, интересные, странные приемы, которые бы как-то отличали мой стиль от стиля других художников. Но я прекрасно понимаю, что зритель приходит на просмотр ради истории, ради персонажей, ради эмоций, которые он хочет получить. Поэтому, если история будет недостаточно интересной, то и визуал тогда никому не нужен. А так я киноман, я за хорошую картинку.

– В 2021 году два ваших фильма показали на «Телемании». Что с вами произошло за год после этого фестиваля в профессиональном плане?

– Что касается «Телемании», это был первый случай, когда мне подарили не только статуэтку или сертификат, которые обычно пылятся дома, символизируя победу. Было очень приятно получить фестивальное продвижение, когда появляется команда профессионалов, которые занимаются твоей работой, когда появляется возможность показать ее за рубежом, показать заинтересованным лицам и в принципе покатать ее немножко по миру. Я был в Стамбуле на показе на международном фестивале. Это были какие-то совершенно новые ощущения, когда ты смотришь свою работу с турецкими субтитрами. Это, конечно, здорово и очень приятно.

А что еще за год произошло? Этот год стал следствием не только «Телемании», но и каких-то событий и действий до нее. Я очень развился в коммерческой съемке. Я снял рекламу для 1XBet, для продакшн, множество клипов. Тоже со взрывами, кстати. Я взорвал этаж здания! Это был один из самых ярких моментов этого года. У меня появился агент, который меня продвигает как режиссера. Я съездил в Стамбул на показы. В ноябре я поеду в Лос-Анджелес работать над иностранными проектами, смотреть на другой уровень медиабизнеса. Буду развиваться параллельно и там.

Ну и, пожалуй, самое важное – приняли мою заявку на полнометражный фильм. Ею заинтересовались люди из крупной кинокомпании. Я пришел к осознанию, что пора делать игровые полнометражные работы, потому что важно не только выполнять заказы, но и показывать свои сценарии, свои истории и развиваться как автор.

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