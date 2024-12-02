«Много ли нас»: LEPNINA устроила флешмоб в аэропорту Шереметьево

28 ноября LEPNINA приняла участие в перфомансе, организованном командой мобильного приложения «Хорошие новости» в сотрудничестве с Корпорацией Туризм.РФ, гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и Международным аэропортом Шереметьево имени А.С. Пушкина.

Вместе с участниками флешмоба, которых насчитывалось более 100 человек, певица танцевала в центре терминала прямо у стоек регистрации, заряжая всех собравшихся радостными эмоциями и позитивом. В качестве музыкального сопровождения организаторы выбрали совместный трек LEPNINA и MIA BOYKA «Много ли нас» — историю о народном единстве, истинных ценностях и пробуждении «настоящего» внутри каждого из нас.

Песня, выпущенная коллаборацией молодых исполнительниц в 2023 году, была выбрана не случайно. Поскольку мероприятие было посвящено продвижению достижений федеральных институтов и регионов России по укреплению и развитию туристического потенциала, основной посыл трека — самоопределение и сплоченность страны — отлично подошел к общей тематике флешмоба.

Организаторы акции, направленной на популяризацию культурного, исторического и природного богатства нашей страны, акцентировали внимание на том, что Россия полна удивительных мест, достойных посещения. Именно поэтому каждый участник флешмоба предстал перед зрителями в футболке с символом региона, чтобы наглядно показать, насколько огромна и необъятна наша страна.

В акции также приняли участие сама команда и активные пользователи приложения «Хорошие новости». Параллельно с этим, в мобильном приложении «Хорошие новости» было запущено событие «Вместе по России», которое предлагает пользователям приложения поддержать флешмоб и рассказать своим подписчикам в социальных сетях о преимуществах внутреннего туризма в нашей стране.

Как отметил первый заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Никита Анисимов: «Многонациональная культура и традиции народов России — наше великое богатство. Мы гордимся тем, что наша страна обладает таким культурным разнообразием, где каждый уголок может предложить уникальные впечатления. Проект «Хорошие новости» способствует активному продвижению этого наследия, ежедневно взаимодействуя с регионами, и делает его доступным для всех жителей нашей большой страны».

Руководитель проектного офиса мобильного приложения «Хорошие новости» Всеволод Селин сообщил: «Мы хотели привлечь внимание к тому факту нашей ежедневной работы, о котором, может быть, многие не задумываются: хорошие новости каждый день появляются во всех регионах страны. Поэтому мы были рады, когда коллеги из аэропорта Шереметьево согласились посотрудничать с нами: из аэропорта летают рейсы в большинство регионов России». Селин также отметил, что флешмоб — это еще и анонс события «Вместе по России» в мобильном приложении. «Это событие, которое мы запустили совместно с Корпорацией Туризм.РФ и гостиничным оператором Cosmos Hotel Group, посвящено излюбленным местам отдыха наших граждан на Родине. Надеемся, что событие «Вместе по России» и ценные призы от наших партнеров вдохновят его участников и пользователей соцсетей на путешествия по нашей стране. Тем более, что уже не за горами новогодние праздники», — добавил он.

Дмитрий Смиркин, директор департамента по связям с общественностью Туризм.РФ: «Туризм, безусловно, новый драйвер национальной экономики. В 2024 году жители нашей страны совершат более 90 млн поездок. Это колоссальный турпоток, и он продолжает расти. В планах к 2030 году выйти на уровень 140 млн поездок. Россия обладает уникальными природным и историческим наследием, способным впечатлить самых искушенных туристов. Корпорация Туризм.РФ и наши партнеры — гостиничный оператор Cosmos Hotel Group — приготовили для участников события «Вместе по России» в мобильном приложении «Хорошие новости» призы в виде проживания в комфортабельных отелях в восьми городах страны, а также уникальные сувениры. Уверен, это позволит сделать путешествия по России еще ярче».

Для участия в событии «Вместе по России» мобильного приложения «Хорошие новости» необходимо быть зарегистрированным в приложении, нажать кнопку «принять участие» в данном событии, сделать репост видео флешмоба, и написать свой комментарий о том, где вы любите отдыхать в России. Среди участников события будет разыграно несколько категорий призов.

Флэшмоб «Везде есть хорошие новости» организован командой проекта «Хорошие новости» в сотрудничестве с Корпорацией Туризм.РФ, гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и Международным аэропортом «Шереметьево» с участием российской артистки LEPNINA и при поддержке Общественной палаты Российской Федерации. Флешмоб привлек офлайн более 100 участников.