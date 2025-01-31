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Многосерийная мелодрама «Потерянный ключ»

editor
By editor
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потеряный ключ мелодрама
Фото © телеканал «Россия»

Многосерийная мелодрама «Потерянный ключ» – новая история известного психолога Анны Королёвой (Светлана Колпакова). По семейным обстоятельствам – сыну прописали морской воздух – Анна с мужем Игорем (Алексей Фатеев) принимают решение о переезде в приморский городок. Вот только найти работу на новом месте Анне оказывается нелегко: ходить к психологу здесь считается зазорным, а психологические проблемы местные жители привыкли решать, поплакав в жилетку друзьям или родным. Новая знакомая Жанна (Анастасия Веденская), у которой семья Королёвых снимает жилье, пытается помочь Анне в поисках клиентов, и это приводит к неожиданным результатам. А вскоре на героиню как из рога изобилия начинают сыпаться проблемы личного характера: возникают сложности в отношениях с детьми, мужем и другими родственниками. Но Анна – профессионал своего дела и готова к любым испытаниям!

«Чтобы найти к зрителю ключик, надо просто честно делать свою работу, интересно снимать кино, рассказывать историю так, чтобы герои были живыми людьми. Показать, что психология – это живая профессия, а психолог – живой человек, что он близок к нам, близок к зрителю. Я бесконечно благодарен судьбе за этот проект, потому что он позволил мне встретиться с огромным количеством невероятных артистов, мы работаем в удивительной атмосфере и в удивительной связке с актерами. Это и Света Колпакова, и Лёша Фатеев, и Андрей Фролов и многие другие, с которыми мне посчастливилось работать уже второй сезон. И яркие самобытные артисты, которых мы пригласили на роли пациентов в новом сезоне. Для меня съемки этого проекта – просто кайф!», – рассказывает режиссер Максим Демченко.

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