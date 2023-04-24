«Кольцо» – многосерийный детективный проект доступен на KION

В России в онлайн-кинотеатре KION состоялась премьера популярного турецкого сериала «Кольцо». Это детектив о расследовании убийства многолетней давности и мести, пробуждающей в людях худшее. Производством занималась продюсерская компания ES Film, также создавшая хит «Барбароссы: Меч Средиземноморья». Главные роли в сериале исполнили Ханде Эрчел и Серкан Чайоглу. Сериал о раскрытии зловещих тайн прошлого уже доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

В 1993 году у молодой семьи Карабулут украли ребенка, отец привез выкуп за свое дитя, догадываясь, что ему не выбраться живым из переделки. Так и оказалось — мужчину убили, деньги забрали, и оставили чужого малыша. Тем не менее жена погибшего вырастила мальчика, назвав его своим сыном.

Спустя 25 лет в полицию приходит диск, где кто-то за кадром называет имена преступников, членов преступной группировки «Кольцо». Кто его послал — неизвестно, зато получатели известны. Один из них — приемный сын Карабулут Каан, сидящий в тюрьме за мелкие преступления, следствие предлагает ему внедриться в организацию убийц. Копию записи также прислали Джихангиру Тепели, реальному сыну Карабулутов, наследнику одного из руководителей «Кольца». Именно к Джихангиру в доверие должен втереться Каан ради исполнения мести.

Роли в проекте исполнили Серкан Чайоглу («Вишневый сезон»), Ханде Эрчел («Постучись в мою дверь»), Хазал Субаши («Чукур»), Назан Кесал («Госпожа Фазилет и ее дочери») и Каан Йылдырым.

В основу сериала «Кольцо» лег сюжет о подмене детей. Один — спокойный богач, второй — бедный грубиян, в жизни обоих большую роль играют женщины. Они могут по-матерински поддерживать мужчин, направлять их на нужный путь, или стать любовным интересом, требующим от «злодея» изменений характера.

Режиссеры — Волкан Коджатюрк («Азизе»), Башак Сойсал («Новая жизнь») и Сюлейман Мерт Оздемир. Сценаристы — Азиз Туна, Али Демирель, Мериям Дири, Селим Бенер. Композитор — Сертач Озгюмюш («Между миром и дном», «Личность»).

Сериал «Кольцо» уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

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