Мода на стройке: молодые российские дизайнеры представят свои коллекции на фестивале «Таврида.АРТ»

Фестиваль фестивалей «Таврида.АРТ», который пройдет с 15 по 19 августа в Крыму, вновь представит одно из своих самых концептуальных событий – фестиваль моды. Шоу-показ пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий, где будут показаны коллекции 20 молодых российских дизайнеров. На «Таврида.АРТ» состоится презентация одежды, созданной резидентами «Тавриды» в коллаборации с брендами 404 NOT FOUND и URBANTIGER. Приобрести дизайнерские вещи можно будет в поп-ап-пространстве «Арт.Маг» на площадке фестиваля.

Модное шоу пройдет на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра, который откроется в 2023 году и станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида». Концепция модного показа – «В отражении мира»: модели пройдут по зеркальному подиуму, который отразит природную красоту бухты Капсель. В оформлении сцены будут задействованы цветные порталы, а проход моделей через них будет олицетворять изменение человека на протяжении жизни.

«Это будет один из самых необычных показов по своему формату за всю историю «Таврида.АРТ». Мы уже организовывали шоу на берегу Черного моря и в пассажирском терминале Домодедово, а теперь перед нами новый вызов – показ на действующей строительной площадке. На время фестиваля работы на стройке остановятся, чтобы дать пространство искусству, – рассказывает продюсер фестиваля моды Виктория Данилова. – Целью «Таврида.АРТ» всегда была поддержка молодых творцов, и сейчас она особенно актуальна. Пять дизайнеров, которые представят свои коллекции на подиуме, мы выбрали в арт-школе моды, которая прошла недавно на площадке арт-кластера. Остальные ребята были отобраны через кастинг-платформу и среди заявок участников фестиваля. Кто-то из них только начинают свою карьеру, у кого-то уже есть свой бренд, но все они показывают, что индустрия моды в России продолжает развиваться».

Ключевое событие фестиваля моды – показ одежды молодых российских дизайнеров – будет состоять из двух частей. Первая – коллективный показ одежды молодых российских дизайнеров. Зрители увидят авторские изделия, многие из которых основаны на русском культурном коде. При создании коллекции одни дизайнеры обращались к творчеству российских деятелей культуры, вдохновлялись русским фольклором, другие – задавались вопросами взаимоотношений человека и общества, единения с природой и чрезмерного потребления. Второй частью показа станет презентация коллабораций резидентов «Тавриды» с известными брендами – это коллекция в стиле романтического гранжа Алены Освальд и 404 NOT FOUND, а также апсайкл-капсула Полины Ушаковой и URBANTIGER.

Директор URBANTIGER Анастасия Пиорунская рассказала о том, зачем ее компания сотрудничает с молодыми дизайнерами: «В первую очередь, это возможность посмотреть на свой бренд глазами нового человека со свежим подходом к творчеству. Мы очень благодарны «Тавриде» за то, что они способствуют подобным коллаборациям. Это отличная возможность и для дизайнера – проявить новые грани таланта, и для бренда — грамотно реализовать проект, который давно был в планах. Мы хотим сделать из бракованных вещей что-то особенное, подарить им вторую жизнь. А в руках талантливого дизайнера это будет действительно креативно, интересно и, самое важное, уникально. Нам очень понравился концепт, который предложила Полина – он близок нашему позиционированию и настроению. Можно сказать, что это почти идеальные отношения!».

На подиуме также будет представлено 10 образов, созданных участниками арт-школ экологии и индустрии моды в сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». На площадке арт-кластера творцы разработали апсайл-коллекции одежды и аксессуаров из старых вещей и переработанного пластика под руководством художника, дизайнера Паники Деревья и ведущего дизайнера по направлению «Арт-проекты» и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой» Ольги Ивановой.

Стилистом модного показа выступит Яна Горохова, дизайнер, основатель бренда ICÔNE.AT, стилист, участник MBFWRussia и мастер арт-кластера «Таврида».

В пространстве Арт.Маг будут выставлены на продажу аксессуары, украшения, одежда и предметы интерьера. Планируется, что здесь представят свои изделия не менее 50 молодых дизайнеров. Один из корнеров будет посвящен локальным дизайнерам Крымского полуострова. В Арт.Маге посетители смогут приобрести понравившиеся вещи, познакомиться с их создателями, посетить мастер-классы стилистов и визажистов, узнать о последних новинках, тенденциях и дизайнерских инновациях.

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