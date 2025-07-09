Мода вечеринок и женских мундштуков

В Зелёном фойе МХТ имени А.П. Чехова представлены выставка «Такие разные двадцатые», подготовленная студентами школы-студии МХАТ.

Уж что-то, а настроение эпоха 20-х годов прошлого века создавать умела. То было время яркое, модное и, конечно, эмансипированное. Женщина получила право голосовать, водить автомобиль, заниматься самыми разными видами спорта.

Дипломные проекты художников по костюму школы-студии МХАТ (Арапова Екатерина, Голод Алина, Привезенцева Мария) охватили следующий набор отечественных и зарубежных произведений: «Зойкину квартиру» М.А. Булгакова, «Призрак Оперы» Г. Леру, «Мистерию-Буфф» В.В. Маяковского, «Большой Мольн» Ален-Фурнье, «Великого Гэтсби» по пьесе С. Левье (инсценировка романа Ф.С. Фицджеральда), «Счастливую Москву» А. Платонова.

Что сразу бросается в глаза, так это особый шик, свойственный данной эпохе. Тут не только высший свет в «Великом Гэтсби», где изысканность костюма – главное. Здесь карнавализация, соединенная с тайной общества, куда вхожи далеко не все. Тут и буйство красок, такой же захватывающий танец и элемент античности с привкусом империи. СССР – в ту пору молодое государство, которое менялось, строилось, осваивало новые технологии, сферу производства. Двадцатые действительно были разными, и лучший способ ещё раз на них взглянуть – посетить выставку.

Марина АБРАМОВА,

Фото © пресс-служба МХТ им. А.П. Чехова