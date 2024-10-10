Модель и ведущая шоу JOYСТИКИ стала участницей модного показа бренда SVALE

Саша Маслакова закрыла показ, на котором гостям третьей Московской недели моды представили 22 модели новой коллекции SVALE. Каждый образ – триумф элегантности и утонченности, самое эффектное платье приберегли на финал.

«Образ, в котором я вышла, был в цветах ENERGY – красное платье с черными перчатками. Выглядело очень впечатляюще, весь «Манеж» громко аплодировал. Просто нереальные эмоции – столько людей, звезд, огромное количество моделей. Думаю, эта Московская неделя моды запомнится мне надолго», – говорит Саша Маслакова.

Коллекцию для бренда SVALE создала дизайнер Валентина Алексеенко. Смелые образы построены на контрасте – черного, белого, бежевого, красного. Традиционная женственность, сплетенная с мощной энергетикой, подчеркивает индивидуальность современной женщины. «Все аутентично и очень красиво, – считает Саша Маслакова. – У каждого дизайнера свой взгляд на то, как должны выглядеть модели. У нас на показе были макияж «смоки айс» и эффект мокрых волос, как будто мы прямо из бассейна пошли на подиум».

Наряд, в котором Саша предстала на подиуме, оценили и ее коллеги по шоу JOYСТИКИ. Роман и Богдан в модном показе не участвовали, но событие не пропустили. «Нас не ждали, а мы пришли, – заявили ведущие. – Да и как пропустить такое. Саша – нереальная просто, шикарная женщина!» После показа JOYСТИКИ воссоединились вновь – парни в элегантном черном и красавица Саша в красном. Настоящий стиль ENERGY.

Мероприятие прошло в центральном выставочном зале «Манеж» 9 октября, в последний день Московской недели моды.