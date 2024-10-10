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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Модель и ведущая шоу JOYСТИКИ стала участницей модного показа бренда SVALE

editor
By editor
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саша маслакова на подиуме

Саша Маслакова закрыла показ, на котором гостям третьей Московской недели моды представили 22 модели новой коллекции SVALE. Каждый образ – триумф элегантности и утонченности, самое эффектное платье приберегли на финал.

«Образ, в котором я вышла, был в цветах ENERGY – красное платье с черными перчатками. Выглядело очень впечатляюще, весь «Манеж» громко аплодировал. Просто нереальные эмоции – столько людей, звезд, огромное количество моделей. Думаю, эта Московская неделя моды запомнится мне надолго», – говорит Саша Маслакова.

Коллекцию для бренда SVALE создала дизайнер Валентина Алексеенко. Смелые образы построены на контрасте – черного, белого, бежевого, красного. Традиционная женственность, сплетенная с мощной энергетикой, подчеркивает индивидуальность современной женщины. «Все аутентично и очень красиво, – считает Саша Маслакова. – У каждого дизайнера свой взгляд на то, как должны выглядеть модели. У нас на показе были макияж «смоки айс» и эффект мокрых волос, как будто мы прямо из бассейна пошли на подиум».

Наряд, в котором Саша предстала на подиуме, оценили и ее коллеги по шоу JOYСТИКИ. Роман и Богдан в модном показе не участвовали, но событие не пропустили. «Нас не ждали, а мы пришли, – заявили ведущие. – Да и как пропустить такое. Саша – нереальная просто, шикарная женщина!» После показа JOYСТИКИ воссоединились вновь – парни в элегантном черном и красавица Саша в красном. Настоящий стиль ENERGY.

Мероприятие прошло в центральном выставочном зале «Манеж» 9 октября, в последний день Московской недели моды.

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