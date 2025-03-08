Модная народная: «Курские песни 2.0» перезапустили тренд на Slavic Core

Релиз концептуального музыкального проекта «Курские песни 2.0» отметил наступление весны 2025 года на всех крупных музыкальных площадках России. Альбом представляет собой интригующее, местами смелое перепрочтение старинных народных песен Курской губернии (многим известных по знаменитой кантате Георгия Свиридова, – прим. авт.) в современных стилистиках – фолк, джаз, эмбиент, электроника, неоклассика.

– Это перезапуск тренда на Slavic Core, но на сей раз в музыке. Надевайте свой пуховый платок и красные сапоги – и слушайте новые курские песни под чай с баранками! – призывает музыкальный критик Алексей Мажаев.

Над альбомом работали профессионалы – автор идеи и художественный руководитель проекта, заслуженный артист России, курянин Михаил Иванов, петербургские музыканты – София Бридж и Игорь Заливалов, вокалистка Нина Вагайцева.

Аутентичные тексты всех 10 песен, вошедших в альбом, позволят слушателям окунуться в традиционные народные сюжеты и проникнуться житейской мудростью по множеству вопросов – от того, как решать любовные дилеммы, до прозрений, почему Ванька — «сукин сын». Выбор музыкальных жанров для каждой из песен продуман так, чтобы максимально раскрывать заложенные в тексты смысл и настроение.

Альбом «Курские песни 2.0», выпущен музыкальным издательством «Панчер» и уже доступен на всех стриминговых сервисах, действующих в России.

– Проект имеет богатую предысторию. Сначала мы, как 60 лет назад это сделал знаменитый курский композитор Георгий Свиридов, провели фольклорную экспедицию в Курский край для исследования народных песен, традиций. Это было еще до СВО. В экспедиции мы сделали свои эскизы того, как курские песни могли бы звучать сегодня, со всеми привычными нам современными техническими возможностями, на современном музыкальном языке. Затем мы сделали концертную программу в импровизационном жанре, а теперь на известном и дружественном нам лейбле вышел еще и полноценный современный альбом, изданы ноты в формате real book (традиционно так называют сборники джазовых стандартов, но термин используется для обозначения записи всех произведений, подразумевающих импровизацию, – прим.ред.). Звучит так, будто уже сделан максимум, но мы пойдем еще дальше – хотим сделать эффектное шоу в формате World Music, чтобы курские песни гремели на мировом уровне! – рассказал Михаил Иванов.

Осенью также состоится премьера концерта в поддержку альбома. На одной сцене планируется участие сразу трёх творческих коллективов: этнографического ансамбля, академического хора и современной электронно-джазовой группы – все они будут исполнять курские песни.

Музыкальное издательство «Панчер» направит все средства, заработанные альбомом «Курские песни 2.0» на стриминговых площадках, на поддержку деятелей культуры и жителей Курской области.

– Родина знаменитых Курских песен – южные районы Курской области, а именно Суджанский и Большесолдатский районы, которые сейчас оккупированы. Сохранение нематериального культурного наследия приграничного региона в таких условиях актуально как никогда, – уверены артисты.

Тираж нотного издания в формате real book будет распространяться бесплатно при поддержке Национального Свиридовского фонда и учебных заведений, носящих имя композитора Г.В. Свиридова – в филармониях, музыкальных коллективах, школах, училищах и т.д.

– В год 110-летия композитора реализация подобного масштабного проекта, рассчитанного на молодежь, – не только выполнение требований президентского гранта, но и искреннее желание наследников Георгия Свиридова поддержать жителей Курской области в этот непростой период, – рассказал президент Национального Свиридовского фонда Андрей Чеснов.​​​​​​​

Проект реализован музыкальным издательством «Панчер» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.