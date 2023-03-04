МОДНАЯ СКАЗКА МОСКВЫ

18 и 19 марта в Московском драматическом театре имени Н.В. Гоголя пройдет пятый сезон сказочной недели моды Magic Fashion Week.

Российские дизайнеры представят свои новые коллекции детской и юношеской одежды весна-лето, 2023. В показах примет участие более 500 моделей из разных городов России.

Magic Fashion Week - единственное событие, в котором переплетаются мода, сказочный сюжет и театрализованное представление.

Этой весной вы сможете увидеть показ в абсолютно новом формате. Следуя современным трендам мира моды, модели станут частью одного большого театрализованного действия. Вместо привычного подиума - сказочные декорации, в которых оживает история, рассказанная образами дизайнеров.

Magic Fashion Week уникальна еще и тем, что в показе принимают участие модели самых разных возрастов.

Почетными гостями Magic Fashion Week в разное время были Нонна Гришаева, Наталья Гулькина, Лиза Арзамасова, Эвелина Бледанс, Александр Песков, Эльдар Гайнутдинов, Владимир и Маруся Левкины, Шура, балет «Тодес», победители шоу «Голос» и многие другие.

Генеральный партнер мероприятия - Театр РОСТА в Царицыно под руководством заслуженной артистки России Нонны Гришаевой. Режиссер – хедлайнер и идейный вдохновитель MFW Шибина Надежда.

Magic Fashion Week – сказка в мире моды ждет вас.

Место проведения – Московский драматический театр имени Н.В. Гоголя.

Начало показов – 16.00.

Подробности и билеты на www.afisha.ru по ссылке.

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