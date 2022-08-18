Модное шоу в строительных декорациях представили на фестивале «Таврида.АРТ»

29 молодых российских дизайнеров представили свои коллекции на фестивале моды в Крыму. Шоу-показ состоялся 17 августа на территории строительства Университета креативных индустрий и стал частью программы фестиваля «Таврида.АРТ». На подиуме также прошла презентация одежды, созданной резидентами «Тавриды» в коллаборации с брендами 404 NOT FOUND и URBANTIGER. Молодые дизайнеры подобрали образы для хедлайнеров фестиваля: Haru, ST, Вани Дмитриенко, групп «Фабрика» и «Корни», Александра Иванова и группы «Рондо», Антона Токарева и Хабиба.

Показ одежды молодых российских дизайнеров прошел на территории строительства Университета креативных индустрий – будущего круглогодичного образовательного центра, который откроется в 2023 году и станет ключевым проектом арт-кластера «Таврида». Шоу состояло из двух тематических частей. Первая – коллективный показ одежды молодых российских дизайнеров. На подиуме были представлены более 80 образов от 22 резидентов арт-кластера. Зрители увидели авторские изделия, многие из которых основаны на русском культурном коде. При создании коллекции одни дизайнеры обращались к творчеству российских деятелей культуры, вдохновлялись русским фольклором, другие – задавались вопросами взаимоотношений человека и общества, единения с природой и чрезмерного потребления. Одной из коллекций, представленных на подиуме, стала линейка мерча, разработанная в одной из главных тем фестиваля «Нас не отменишь».

Второй частью показа стала презентация коллабораций резидентов «Тавриды» с известными брендами. Алена Освальд и Полина Ушакова прошли стажировку в 404 NOT FOUND и URBANTIGER; за это время они создали уникальные образы: Алена – коллекцию в стиле романтического гранжа, а Полина – апсайкл-капсулу. Дизайнер и резидент «Тавриды» Алена Освальд рассказала о том, какую пользу принесло ей сотрудничество с брендом: «Можно сказать, что это был экспресс-курс по погружению в кухню создания и продажи одежды: начиная от общих концепций и схем, работающих в fashion-сфере, заканчивая презентацией самого продукта. Мы с нуля создали мой новый бренд FLAMMIS atelier, детально разобрали философию и концепцию бренда. Я смогла изнутри увидеть весь механизм работы успешного бренда, пообщаться с сотрудниками и узнать особенности их работы. За время моей работы с Алёной Феликсовой (основатель и дизайнер марки 404 NOT FOUND) мы создали не только интересную модную коллекцию, но и задали вектор моего дальнейшего развития как дизайнера. Я получила именно ту информацию и навыки, которых мне не хватало для выхода на новый профессиональный уровень».

На подиуме также были представлены 10 образов, созданных участниками арт-школ индустрии моды в сотрудничестве с ППК «Российский экологический оператор». Ранее на площадке арт-кластера творцы разработали апсайл-коллекцию одежды из старых вещей и переработанного пластика под руководством художника, дизайнера Паники Деревья и ведущего дизайнера по направлению «Арт-проекты» и fashion-show «Дом моды Виктории Андреяновой» Ольги Ивановой. Аксессуары были созданы участницей арт-школы экологии Гульнарой Харламовой.

Общей темой шоу стала идея «В отражении мира»: модели прошли по зеркальному подиуму, который отразил природную красоту бухты Капсель. В оформлении сцены были задействованы цветные порталы, а проход моделей через них олицетворял изменение человека на протяжении жизни.

Образы молодых российских дизайнеров примерили на себя и хедлайнеры музыкальной программы фестиваля «Таврида.АРТ»: Haru, ST, Ваня Дмитриенко, группы «Фабрика» и «Корни», Александр Иванов и группа «Рондо», Антон Токарев и Хабиб.

Поддержка молодых дизайнеров – основная задача фестиваля моды. Для этого во все дни на территории «Таврида.АРТ» работает поп-ап-пространство Арт.Маг, в котором 60 творцов выставили на продажу 5420 изделий: аксессуары, украшения, одежду и предметы интерьера. Один из корнеров посвящен локальным дизайнерам Крымского полуострова. В Арт.Маге посетители могут приобрести понравившиеся вещи, познакомиться с их создателями, подобрать фотолук, принять участие в мастер-классах стилистов и визажистов, также здесь проходит Битва стилистов.

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