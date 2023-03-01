Модные кролики или необычный подход к дизайну одежды для животных

18 марта 2023 года модный дизайнер одежды для домашних животных Динара Садекова #sdr_petwear @dinysyamа vk.com/dinara785 организовала и провела масштабный фотопроект с кроликами.

Как известно, 2023 год - Код кролика по Восточному календарю, а кролик - символизирует успех, спокойствие, благосостояние.

Фотопроект прошел в дизайнерской одежде #sdr_petwear @dinysyamа «Одежда для животных» с кроликами и роскошными моделями.

Гостем фотопроекта был певец, композитор, шоумен, актер, обладатель Гран-При балканских стран, Гран-При международного конкурса WB, обладатель золотой медали от Пьера Кардена (Франция), Мистер музыкальный стиль (Китай), Лауреат оредна РФ «Звезда Отечества», почетный творческий деятель РФ Олег Барбу #ОлегБарбу @dr.barbu.

Сегодня АртМосковия публикует материал об этом событии, а весной, в расширенном формате состоится красночная публикация в глянцевом журнале WOOMAN Издательского Дома MODNY DOM @modny.dom.

Кстати, кролики в модной одежде – это одна из «фишек» жителей Японии, Китая, Таиланда и она очень даже мила, безобидна и даже волшебна.

Давайте, перенимать у других народов самое лучшее!

Дизайнер одежды для животных Динара Садекова

Певец, композитор, шоумен Олег Барбу

Домашние кролики

Модели Рамиля Хайбуллина, Татьяна Майская, Елена Ложкина, Арина Величко, Ксения Бабейская, Алёна Голицына, Мария Бесценова.

В проекте принимали участие: визажисты – Дарья Кузнецова и Маргарита Перфильева, фотографы – Георгий Чеботков и Виталий Петриков.

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