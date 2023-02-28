Модные мужские брюки осень-зима 2022-2023

Мужской гардероб сегодня сложно представить без брюк. Для современного мужчины они стали базой в создании стильного, практичного образа не только весной и летом. Мужские брюки Scotch soda – это модная коллекция, которая позволяет выбрать актуальную модель сезона осень-зима 2022-2023 с учетом личных предпочтений.

Основные тренды сезона 2022-2023

Модные брюки – это, прежде всего, комфорт и свобода движений. В новом осенне-зимнем периоде дизайнеры предлагают забыть об узких скинни и джинсах с неудобной «мотней». В сезоне 2022-2023 будут в моде брюки:

Свободной посадки. Речь идет о классике, карго, джоггерах, широких штанах в направлении ретро. Из факторных материалов – шерсти, вельвета, велюра. Такие модели теплые, по-домашнему уютные, при этом могут успешно дополнить рабочий стиль. Из кожи (натуральной или искусственной). Предпочтение следует отдавать штанам прямого кроя. В спокойной цветовой гамме, яркие. В моде и пастельные тона, и интенсивные, благородные. С принтами. На пике популярности анималистические темы, крупная и мелкая клетка, широкие и узкие полоски.

Современные модели практичны, легко сочетаются с любой одеждой и обувью. В тренде фасоны «уличного типа», для которых характерны многочисленные карманы, отвороты, придающие образу штрихи небрежности.

Классика всегда в моде

В этом сезоне стилисты рекомендуют обратить внимание на классику. По-прежнему в моде брюки со стрелками и без них. Официально-деловой стиль практически не изменился. Прослеживается лишь одна тенденция: зауженные штанины уже не актуальны. Выбирая брюки для офисной работы, деловой встречи или торжественного мероприятия, остановите выбор на моделях, у которых ширина внизу не уменьшается.

Ультрамодные чиносы

Мужские брюки чиносы – комфортный вид одежды, который соответствует стилю casual. Такие штаны шьются с завышенной или средней посадкой, снизу могут слегка зауживаться. В новом сезоне никаких кардинальных изменений в крое не предвидится, а вот цветовая гамма значительно расширится. Помимо традиционных осенних тонов (бежевого, темно-синего, черного, хаки), в моде будут чиносы бирюзового, оранжевого, желтого, красного, фиолетового и других ярких цветов.

Практичные карго

Хлопковые брюки карго – это непринужденность, прямой крой и накладные карманы в качестве главной детали декора. Идеально подходят под стиль casual и спортивный. Станут хорошим решением для мужчин, которые ценят практичность, стремятся выглядеть мужественно, стильно. В моде сдержанный коричневый и серый цвет. Не сдает позиции и хаки. Модели с небольшими карманами могут вписаться и в вечерний лук.

Удобные джоггеры

Никаких ограничений для этих брюк не существует. Одинаково хороши и в исполнении из прочного денима, и из принтованного материала в стиле милитари. Джоггеры универсальны, вписываются в повседневные образы. Отлично смотрятся с футболкой оверсайз, худи, круткой. В моде свободные, умеренно облегающие модели, которые смогут заменить не только спортивные, но и классические штаны.

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