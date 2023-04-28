Модные тренды весна-лето 2023 года

Вступая в весенний и летний сезоны, любители моды по всему миру с нетерпением ожидают последних тенденций и стилей, которые будут доминировать на подиумах и улицах. Модные тенденции сезона весна-лето 2023 – от смелых принтов и ярких цветов до минималистичного дизайна и экологичных тканей - обещают стать сочетанием классических фаворитов и новых инновационных стилей. На сайте https://creative-bg.net/ вы можете ознакомиться с новыми коллекциями.

Смелые принты и цвета

Яркие, привлекающие внимание принты будут доминировать на модной сцене в этом сезоне. Смелые принты будут повсюду - от цветочных и геометрических принтов до животных узоров и абстрактных рисунков.

На другом конце спектра также возвращаются минималистичные монохромные образы. Популярными будут оттенки белого, черного и бежевого, а также приглушенные пастельные тона.

Экологически чистые ткани

С ростом осведомленности о воздействии быстрой моды на окружающую среду многие дизайнеры обращаются к экологически чистым тканям и материалам. Ожидайте увидеть больше органического хлопка, конопли и переработанного полиэстера на подиуме в этом сезоне. Также стоит выделить:

Эффектные рукава: Большие, волнистые рукава призваны подчеркнуть индивидуальность в этом сезоне. От пышных рукавов до расклешенных, объемные рукава придают драматичности и женственности любому наряду. Массивные сандалии: Массивные сандалии на платформе - обязательный атрибут сезона весна-лето 2023. Удобная и стильная, эта обувь идеально подходит для переодевания как сверху, так и снизу. Сумки большого размера: Сумки большого размера - практичный и стильный аксессуар для сезона. От больших тотализаторов до объемных сумок-бродяг - здесь найдется стиль на любой вкус. Асимметричные вырезы: Асимметричные вырезы - шикарное и острое дополнение к любому наряду. Асимметрия - от топов с одним плечом до вырезов не по центру - придает интерес и объемность простым силуэтам.

Одежда в стиле практичности станет главным трендом этого сезона. Подумайте о брюках-карго, комбинезонах и куртках с множеством карманов и функциональных деталей. От больших сумок до массивных сандалий - в этом сезоне найдется что-то, что понравится каждому. Итак, придерживайтесь своих любимых тенденций и экспериментируйте с новыми стилями, чтобы создать свое собственное уникальное заявление о моде этой весной и летом.

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