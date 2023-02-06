«Мой любимый призрак»: фоторепортаж со съёмок волшебной сказки для всей семьи

Последние 500 лет призрак Бубух пугает обитателей своего замка, но все его попытки неизменно заканчиваются провалом и лишь вызывают улыбку. Однако он не теряет надежды. Однажды к воротам замка приходит девушка, которая представляется племянницей Бубуха. Она просит призрака и короля замка Юлиуса спасти ее маму, которую удерживает у себя в плену злая ведьма Эрла. В руках у девушки могущественная книга магии. Понимая, какие невероятные возможности таит в себе книга, призрак и король соглашаются помочь. Втроем они отправляются в опасное приключение в лес, где живет Эрла.

Главный герой фильма — приведение Бубух — персонаж детской литературы немецкого писателя Эберхарда Александра-Бурга. Неуклюжий и немного вредный призрак полюбился детям еще в середине прошлого столетия по одноименным радиопередачам, которые транслировались по всей Европе. На сегодняшний день Бубух — один из самых любимый героев родителей и детей, воспитавший не одно поколение на забавных и поучительных историях.

Ниже, мы публикуем фоторепортаж со съемок фильма «Мой любимый призрак»:

Фото - RAT PACK FILMPRODUKTION GMBH, WARNER BROS ENTERTAINMENT GMBH

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