«Мой папа – медведь»: не будите в папе зверя

Одна из самых успешных комедий прошлого лета «Мой папа — медведь» российско-белорусского производства продолжает активно проявлять себя на международном уровне – на крупнейших цифровых платформах США и Канады, включая Apple TV и Amazon, фильм режиссера Максима Максимова вышел с англоязычным названием PAPA BEAR.

Мой папа — медведь» — это восхитительное сочетание юмора и душевности, которое находит отклик у семей по всему миру. И это идеальный выбор для зрителей, ищущих добрую и динамичную приключенческую историю с универсальным посланием о любви, доверии и единстве», — говорится в заявлении американского дистрибьютора фильма Blue Fox Entertainment.

По сюжету, главной героине Маше (Ева Смирнова) уже 11 лет, но она совсем не хочет взрослеть. В воспитательных целях папа (Борис Дергачев) берет ее с собой в небольшой домик в лесу на выходные. Но однажды вместо него из леса возвращается настоящий медведь (бурый одомашненный медведь Том). Теперь девочке предстоит не только укротить дикого зверя, но и вернуть папу домой.

В российском прокате «Мой папа — медведь» вышел в июле 2025 года и стал одной из самых успешных комедий лета, продержавшись в топ-5 три недели подряд. По завершению проката картина вышла в онлайн-кинотеатрах, на Кинопоиске зрители оценили ее на высокие 8.1 балл. Осенью прошлого года фильм показали в программе престижного немецкого фестиваля детского кино Schlingel и Китайского международного детского кинофестиваля. В начале этого года стало известно о подготовке продолжения семейной комедии. За дистрибуцию проекта на международные рынки отвечает компания «Арна Медиа».

«Радостно видеть, как «Мой папа — медведь» продолжает находить своего зрителя по всему миру — от Латинской Америки и Азии до США и Канады. Для нас это особенный проект, в котором рядом с талантливой Евой Смирновой сыграл настоящий медведь Том — очень органичный партнер по кадру. Мы надеемся, что искренность этой истории, ее тепло, юмор и универсальные темы семьи, любви и доверия найдут отклик у зрителей в США и Канаде так же, как это уже произошло в других странах», — отметила президент «Арна Медиа» Надежда Мотина.

«История девочки и медведя — устойчивый архетип, который существует в отечественной культуре давно: от народных сказок до современных анимационных проектов. Он интуитивно понятен и близок нашему зрителю. Работая над “Мой папа — медведь” мы хотели “оживить” этот образ — перенести его из мира сказок и анимации в игровое кино. У нас не было графики: на экране настоящая девочка и настоящий медведь. Для Тома это далеко не первые съемки, он опытный актер и звезда соцсетей с аудиторией более полутора миллиона человек. Мы очень рады, что фильм нашел успех у нашей аудитории, и также рады, что он вызвал интерес у зарубежных профессионалов кино, что сейчас большая редкость для отечественных кинопроектов. Надеемся, этот интерес конвертируется в любовь у западного зрителя и докажет, что такие истории работают универсально», — рассказал продюсер фильма Андрей Липов.

«Сейчас мы вместе с партнерами работаем над продолжением фильма. К своим ролям вернется весь основной каст и появится еще один новый персонаж — маленький, потерявшийся в лесу, медвежонок. Во второй части мы постараемся сохранить тот же принцип: максимум живых решений, взаимодействия человека и медведя, и минимум искусственности и графики», — рассказал продюсер Максим Максимов.