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Домой366INFO.RUМолодежь больше других доверяет книгам о бизнесе и личных финансах

Молодежь больше других доверяет книгам о бизнесе и личных финансах

editor
By editor
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Аналитический центр НАФИ совместно с книжным сервисом Строки провели исследование, чтобы выяснить, насколько россияне доверяют советам из книг о бизнесе и личных финансах. Женщины верят советам из такой литературы больше, чем мужчины. В исследовании приняли участие более 7000 респондентов.

Результаты оказались практически равными: 38% респондентов заявили, что не доверяют подобной литературе, а 37% — напротив, склонны прислушиваться к советам из книг, 25% затруднились ответить на данный вопрос.

Тем не менее, в ходе исследования выяснилось, что мужчины и женщины по-разному относятся к советам из такой литературы. Мужчины настроены более скептически: 42% не верят, 35% — верят, а 23% не могут точно ответить на этот вопрос. В то время как россиянки — наоборот: 38% склонны доверять советам, а 34% — нет, 28% не смогли выбрать конкретный вариант.

Интересно, что молодежь более склонна верить советам книг о бизнесе и финансах. Чем старше респондент, тем выше уровень недоверия к подобной литературе.

Зумеры и миллениалы готовы поверить советам из литературы данной категории больше, чем их предшественники: 52% россиян до 24 лет и 49% в возрасте от 25 до 34 лет. Поколения бумеров и Х, наоборот, признались, что следовать им не готовы (40% и 46%).

Книжный сервис Строки также выделил топ-10 самых популярных книг о бизнесе и личных финансах в 2025 году: на первом месте оказалась книга «Думай и богатей» американского журналиста и психолога Наполеона Хилл, на втором — произведение предпринимателя Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», а на третьем — «12 недель в году» Брайана Морана и Майкла Леннингтона. Замыкают топ-5 мировой бестселлер «Самый богатый человек в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона и «ChatGPT на каждый день: 333 промта для бизнеса и маркетинга» Дамира Халилова.

В рейтинг также вошли «45 татуировок менеджера» Максима Батырева, «Богатый папа, бедный папа для подростков» Роберта Кийосаки, «Первый богач в Вавилоне» Джорджа Сэмюэля Клейсона, «Аксиомы бизнеса» Герберта Кэссона и третья книга Роберта Кийосаки в топе – «Прежде чем начать свой бизнес».

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