«Молодежка ОНФ» подвела итоги конкурса «Кино по-настоящему»

Истории о семейных ценностях и совести: «Молодежка ОНФ» совместно с экспертами киноконцерна «Мосфильм» определили тройку победителей всероссийского конкурса «Кино по-настоящему». Он стартовал в начале января 2021 года и проходил в онлайн-формате.
«Этим конкурсом мы хотели привлечь внимание людей к российскому кинематографу, а также развить творческий потенциал у молодежи. В итоге за два месяца нам прислали на оценку жюри более 500 видеоработ из регионов страны. Все они разные: участники делились яркими историями, рассуждали о современной жизни, задавали актуальные вопросы», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.
Участники конкурса присылали видео по пяти темам: «Добро по-настоящему», «Семья – это важно», «Герои нашего времени», «Помогать по совести», «Команда мечты». Авторов лучших работ выбирали эксперты киноконцерна «Мосфильм».
По их словам, оценивать работы с технической точки зрения было бы неправильно. Ведь в конкурсе участвовали непрофессиональные кинематографисты. Поэтому, в первую очередь, оценивались смыслы и чувства, которые участники вкладывали в свои видеоролики.
«В конечном итоге в эмоциональном воздействии на зрителя и заключается основная задача кинематографа. Отрадно, что нашу молодежь, наших детей, по-прежнему волнуют вечные темы – отношения с родителями, трудности взросления, проблемы нравственного выбора. Фильмы призеров конкурса – как раз об этом. В каких-то моментах это показано трогательно, в каких-то наивно, но всегда искренне! Вот эта искренность и зацепила в первую очередь», – отметила пресс-секретарь ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» Евгений Долгих.
В итоге победительницей всероссийского конкурса стала жительница города Куртамыша из Курганской области Анна Косых. По словам девушки, ролик
«Семья – это важно», который она отправила на конкурс, – результат совместной работы. Автор готовила ее с творческой командой волонтеров Дома детства и юношества Куртамышского района и студентами группы № 31 Курганского педагогического колледжа под руководством Марины Владимировны Косых.
«Видео «Семья – это важно» мы снимали специально для конкурса. Студенты сами выбрали актуальную, на их взгляд, тему. К сожалению, современные родители создают между собой и ребенком стену – виртуальный мир, в который они полностью погружены. Мы хотели привлечь внимание людей к этой проблеме и сказать, что время, проведенное с семьей гораздо важнее, чем какие-то соцсети. Приятно, что нашу работу так высоко оценили профессионалы. Мы не ожидали победить. Спасибо большое «Молодежке ОНФ» за такой интересный конкурс», – поделилась Анна Косых.
Второе место в конкурсе заняла Марина Горбатенко из Омска с работой «Терзание». Третье место получил видеоролик «Мама» Александра Евсеева из Иваново. Победители и призеры получат специальные призы.
Посмотреть видеоролики победителей можно по ссылке на странице в социальной сети ВК https://vk.com/molodezhkaonf?w=wall-150967003_44944
Фото – кадр из фильма «Терзание»