«Молодежка ОНФ» подвела итоги конкурса «Кино по-настоящему»

Исто­рии о семей­ных цен­но­стях и сове­сти: «Моло­деж­ка ОНФ» сов­мест­но с экс­пер­та­ми кино­кон­цер­на «Мос­фильм» опре­де­ли­ли трой­ку побе­ди­те­лей все­рос­сий­ско­го кон­кур­са «Кино по-насто­я­ще­му». Он стар­то­вал в нача­ле янва­ря 2021 года и про­хо­дил в онлайн-формате.

«Этим кон­кур­сом мы хоте­ли при­влечь вни­ма­ние людей к рос­сий­ско­му кине­ма­то­гра­фу, а так­же раз­вить твор­че­ский потен­ци­ал у моло­де­жи. В ито­ге за два меся­ца нам при­сла­ли на оцен­ку жюри более 500 видео­ра­бот из реги­о­нов стра­ны. Все они раз­ные: участ­ни­ки дели­лись ярки­ми исто­ри­я­ми, рас­суж­да­ли о совре­мен­ной жиз­ни, зада­ва­ли акту­аль­ные вопро­сы», – рас­ска­зал заме­сти­тель руко­во­ди­те­ля Испол­ко­ма ОНФ, член Цен­траль­но­го Шта­ба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участ­ни­ки кон­кур­са при­сы­ла­ли видео по пяти темам: «Доб­ро по-насто­я­ще­му», «Семья – это важ­но», «Герои наше­го вре­ме­ни», «Помо­гать по сове­сти», «Коман­да меч­ты». Авто­ров луч­ших работ выби­ра­ли экс­пер­ты кино­кон­цер­на «Мос­фильм».

По их сло­вам, оце­ни­вать рабо­ты с тех­ни­че­ской точ­ки зре­ния было бы непра­виль­но. Ведь в кон­кур­се участ­во­ва­ли непро­фес­си­о­наль­ные кине­ма­то­гра­фи­сты. Поэто­му, в первую оче­редь, оце­ни­ва­лись смыс­лы и чув­ства, кото­рые участ­ни­ки вкла­ды­ва­ли в свои видеоролики.

«В конеч­ном ито­ге в эмо­ци­о­наль­ном воз­дей­ствии на зри­те­ля и заклю­ча­ет­ся основ­ная зада­ча кине­ма­то­гра­фа. Отрад­но, что нашу моло­дежь, наших детей, по-преж­не­му вол­ну­ют веч­ные темы – отно­ше­ния с роди­те­ля­ми, труд­но­сти взрос­ле­ния, про­бле­мы нрав­ствен­но­го выбо­ра. Филь­мы при­зе­ров кон­кур­са – как раз об этом. В каких-то момен­тах это пока­за­но тро­га­тель­но, в каких-то наив­но, но все­гда искренне! Вот эта искрен­ность и заце­пи­ла в первую оче­редь», – отме­ти­ла пресс-сек­ре­тарь ФГУП «Кино­кон­церн «Мос­фильм» Евге­ний Долгих.

В ито­ге побе­ди­тель­ни­цей все­рос­сий­ско­го кон­кур­са ста­ла житель­ни­ца горо­да Кур­та­мы­ша из Кур­ган­ской обла­сти Анна Косых. По сло­вам девуш­ки, ролик

«Семья – это важ­но», кото­рый она отпра­ви­ла на кон­курс, – резуль­тат сов­мест­ной рабо­ты. Автор гото­ви­ла ее с твор­че­ской коман­дой волон­те­ров Дома дет­ства и юно­ше­ства Кур­та­мыш­ско­го рай­о­на и сту­ден­та­ми груп­пы № 31 Кур­ган­ско­го педа­го­ги­че­ско­го кол­ле­джа под руко­вод­ством Мари­ны Вла­ди­ми­ров­ны Косых.

«Видео «Семья – это важ­но» мы сни­ма­ли спе­ци­аль­но для кон­кур­са. Сту­ден­ты сами выбра­ли акту­аль­ную, на их взгляд, тему. К сожа­ле­нию, совре­мен­ные роди­те­ли созда­ют меж­ду собой и ребен­ком сте­ну – вир­ту­аль­ный мир, в кото­рый они пол­но­стью погру­же­ны. Мы хоте­ли при­влечь вни­ма­ние людей к этой про­бле­ме и ска­зать, что вре­мя, про­ве­ден­ное с семьей гораз­до важ­нее, чем какие-то соц­се­ти. При­ят­но, что нашу рабо­ту так высо­ко оце­ни­ли про­фес­си­о­на­лы. Мы не ожи­да­ли побе­дить. Спа­си­бо боль­шое «Моло­деж­ке ОНФ» за такой инте­рес­ный кон­курс», – поде­ли­лась Анна Косых.

Вто­рое место в кон­кур­се заня­ла Мари­на Гор­ба­тен­ко из Омска с рабо­той «Тер­за­ние». Тре­тье место полу­чил видео­ро­лик «Мама» Алек­сандра Евсе­е­ва из Ива­но­во. Побе­ди­те­ли и при­зе­ры полу­чат спе­ци­аль­ные призы.

Посмот­реть видео­ро­ли­ки побе­ди­те­лей мож­но по ссыл­ке на стра­ни­це в соци­аль­ной сети ВК https://vk.com/molodezhkaonf?w=wall-150967003_44944



Фото – кадр из филь­ма «Тер­за­ние»

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