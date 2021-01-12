«Молодежка ОНФ» запустила конкурс видеороликов «Кино по-настоящему»

Команда «Молодежки ОНФ» объявляет старт всероссийского конкурса видеороликов «Кино по-настоящему». Он проводится при участии представителей киноконцерна «Мосфильм». В состав жюри войдут актеры и режиссеры, которые будут оценивать работы участников.

Цель конкурса – привлечь внимание к российскому кинематографу, закрепить и углубить знание о мире кино, а также развить творческий потенциал молодежи.

«Российский кинематограф славится талантливыми авторскими работами. Зачастую наши режиссеры снимают драмы, мелодрамы, комедии о жизни простых горожан, в которых каждый может узнать себя. Не отстает и современная молодежь, снимая качественные и интересные видеоблоги, мини-фильмы. С помощью конкурса «Кино по-настоящему» мы хотим помочь ребятам развить свои творческий потенциал, эстетический вкус и усовершенствовать навыки в создании тематических видеороликов», – рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Участником всероссийского конкурса видеороликов может стать каждый желающий в возрасте от 14 до 35 лет. Для этого нужно отправить ссылку со своей работой и анкету на электронную почту kinokonkurs@onf.ru. От одного участника принимается только один видеоролик.

Создать видео участники могут на любую из пяти тем: «Добро по-настоящему», «Семья – это важно», «Герои нашего времени», «Помогать по совести» и «Команда мечты». Задача – как можно точнее и глубже раскрыть смысл темы.

Оценивать тематические видеоролики будет специальное жюри, в состав которого войдут актеры и режиссеры. Итоги конкурса будут подведены в феврале 2021 года.

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