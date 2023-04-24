Молодежная программа «Твой старт в туризме» начинается в Москве

В Москве началась регистрация участников молодежной программы «Твой старт в туризме». В формате интенсива студенты профильных вузов и колледжей будут работать с наставниками, потенциальными работодателями и на практике познакомятся с особенностями профессий в туристической отрасли. Прием заявок продлится до 23 мая, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Участников интенсива ждут вебинары с ведущими представителями сферы гостеприимства, занятия с наставниками, экскурсии и практика. Тех, кто покажет лучшие результаты, пригласят на стажировку в туристические компании, отели, экскурсионные бюро, музеи и парки Москвы», — отметила Наталья Сергунина.

Программа состоит из двух блоков. Сначала молодым людям расскажут о разных направлениях в индустрии путешествий и гостеприимства и о необходимых для работы навыках. Затем им предложат выбрать специализацию и подробнее изучить ее особенности. Среди вариантов — «Отельный бизнес», «Туроператорская деятельность», «MICE-сегмент» (организация и проведение корпоративных мероприятий), «Экскурсионная работа», «Собственный бизнес». Всего запланировано более 30 вебинаров и 10 экскурсий.

Курс рассчитан на пять–шесть месяцев. Первый поток стартует в конце мая и завершится стажировками осенью.

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