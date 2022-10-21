20 октября в столице состоялся Молодежный Форум российской идентичности, организованный РГУ им. А. Н. Косыгина при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Что значит быть гражданином России? Что такое российская идентичность? Вопросы о нашей общей национальной российской идентичности всё чаще и всё острее предстают перед нами. Жизнь и история ставят нас в условия, в которых эти вопросы более нельзя оставлять без ответа. На Форуме в понятном и современном формате молодежь смогла поближе познакомиться с многообразием российской культуры и ее народов, приобщиться к богатым традициям и новейшим достижениям в сфере науки и искусства. Молодежные лидеры и авторитетные эксперты науки, образования, просвещения и культуры собрались вместе, чтобы обсудить способы сохранения и развития культурных ценностей, укрепления российской идентичности и возможности продвижения уникальной культуры народов России.

Участников Форума ждал яркий и насыщенный день, который начался торжественной церемонией открытия. Участников приветствовал референт Управления Администрации Президента Российской Федерации по внутренней политики А. В. Третьяков:

«Очень трудно ответить на вопрос, что такое общегражданская российская идентичность? Когда мы говорим о нашей идентичности, мы для начала, должны понять, кто мы? Зачем мы в этот мир пришли? Зачем вообще мы живем? Какие перед нами стоят цели? Для этого сегодня и проходит наш форум».

С приветственным словом к участникам Форума обратился П. А. Кучеренко, Статс-секретарь – заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации. В интервью СМИ он сказал: «Мы видим то, что с западными героями комиксов вполне могут конкурировать отечественные современные персонажи, но в понятной для нашего общества форме. Мы видим, с каким интересом студенты делятся своими работами, связанными с национальной культурой, национальными традициями».

В адрес участников молодежного Форума российской идентичности направила приветствие О. Б. Любимова, Министр культуры РФ. В нем Ольга Борисовна в том числе говорит: «Вовлечение граждан в общероссийское культурное пространство, обеспечение равного доступа к лучшим образцам отечественного искусства являются приоритетными направлениями работы Минкультyры России. В этой деятельности участвуют почти 90 тысяч федеральных, региональных и муниципальных учреждений культуры. И, безусловно, главной целевой аудиторией для нас является молодежь».

Приветствие участникам Форума прислал первый заместитель Министра просвещения РФ А. Бугаев. В нем говорится: «Укрепление российской гражданской идентичности есть одна из первых образовательных задач нашего государства. Нам необходимо посвящать время воспитанию в молодых гражданах любви к Родине и взращивать в них понимание ценности российского наследия. Нашей стране, нашему государству есть чем гордиться, наша же работа заключается в том, чтобы распахнуть для молодежи эту дверь и показать всю красоту российских традиций и российской истории. Работа выставок и мастер-классов, участие в лекциях и на дискуссионных площадках Форума Российской идентичности даст возможность каждому из вас – участнику Форума – обмениваться новыми знаниями, опытом, что позволит внести вклад в развитие страны».

На Форуме состоялась презентация Цифрового музея Вячеслава Зайцева (Slava Zaitsev digital museum), который разработан Союзом молодых ученых РГУ им. А. Н. Косыгина. Над созданием виртуального мира легендарного кутюрье трудились студенты и преподаватели Университета Косыгина при личном участии Вячеслава Михайловича. Создание Цифрового музея Вячеслава Зайцева в РГУ им. А.Н. Косыгина направлено на сохранение творческого наследия художника, олицетворяющего русский стиль в моде. Он позволит продемонстрировать молодому поколению художников-модельеров основные векторы развития личностного потенциала.

«Российская идентичность существует, и с этим фактом не поспоришь. Под идентичность мы подразумеваем то самое чувство «нации как связного целого, представленного уникальными традициями, культурой и языком», поэтому сегодня первейшим приоритетом становится реализация стратегии по укреплению нашей национальной идентичности. Великая русская культура — мощнейший объединяющий фактор для всех этносов и конфессий, населяющих нашу страну. Именно русская культура стала системообразующей для всех народов России», — В. С. Белгородский, ректор РГУ им. А. Н. Косыгина.

«Это был настоящий фестиваль моды, визуального представления. Это уникальный форум, он будет проводиться постоянно, может, не один раз в год. Это важно, особенно сегодня, для нас, для страны, дли молодежи, чтобы они чувствовали себя русскими», — сказал Никас Сафронов. Он подчеркнул, что «Россия — многонациональная страна. У меня самого мать — литовка и наполовину финка, отец православный, а предки пришли из Италии. Но я сам считаю себя русским, потому что люблю Россию и никуда не собираюсь отсюда уезжать».

Форум российской идентичности – это про новое восприятия нас самих. Новые знания, новое отношение к культурным ценностям, новые эмоции, новые знакомства. Новая искренность. Демонстрацией связи поколений и продолжения традиций стал показ коллекции одежды, созданной студентами – молодыми модельерами. Работая над ней, молодые дизайнеры стремились к консолидации культурного единства всех этносов России с целью объединения культурных кодов. Это их визуализация того, как они понимают феномен российской идентичности, в основе которой доминирует мультинациональная идея. Коллекция, призванная отразить культурные ценности разных исторических периодов развития России.

На Форуме были организованы сразу несколько выставочных блоков. Первый – 100 дат российской истории, в рамках которой были представлены ключевые с точки зрения гражданской идентичности исторические события. Второй блок — экспозиция художественных работ, отобранных авторитетным жюри в рамках творческого конкурса. Молодые люди из разных уголков нашей страны присылали свои работы, отражающие главные составляющие понятия «российская идентичность». На выставке были живопись, фотоработы, компьютерная графика: платки, в графическую схему которых вплетены элементы орнаментов мезенской росписи, гжели, жостова и тд. А также интересные работы костюмографики с элементами народного костюма и народного лубка. И третий блок – коллекция народных костюмов, собранных в научных экспедициях по отдаленным уголкам России.

По окончании торжественной части Форума студентов ждала обширная деловая программа, в которую вошли лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки. На этих творческих встречах молодые люди сообща нашли ответ на главный вопрос: что же такое российская идентичность?

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