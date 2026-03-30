Молодое честное кино: фильмы цикла «Русский Ренессанс» и «Светлячки» представили региональным инвестиционным командам в ВШГУ

В Президентской академии РАНХиГС в рамках образовательной программы ВШГУ «Управленческое мастерство: Региональные инвестиционные команды» состоялся показ фильмов «Цветы» и «Друзья» из цикла «Русский Ренессанс» (режиссер Мария Андреева, креативный продюсер Алена Август) и фильма «Светлячки» (режиссер Мила Ханзина, креативный продюсер Алена Август).

Показ стал возможностью представить управленцам — региональным инвестиционным командам — не только сами фильмы, но и обсудить авторские подходы, а также важность выбора медиаконтента в работе с коллективами и молодой аудиторией.

По словам креативного продюсера фильмов Алены Август, молодые режиссеры ищут пути к сердцу аудитории с киноисториями, которые помогают осмыслять происходящее в наше непростое время – снимают фильмы, посвященные событиям периода СВО, основанные на реальных историях и переживаниях современников: «Важно сейчас ухватить суть событий, вовлечь аудиторию в дискуссию языком киноискусства. Мы ищем подходы к сердцу зрителя через истории героев. Это не фильмы-катастрофы или экшены, это художественное повествование, от которого многие отвыкли – словно искренний разговор с другом, а не дежурное короткое сообщение в мессенджере. Фильмы сняты на собственные средства, уверены, государство заметит такой контент и будет поддерживать молодых кинематографистов».

Как отметила автор и режиссер цикла новелл «Русский Ренессанс» Мария Андреева, в отличие от значительной части современного экранного контента, ее работы продолжают традицию русского классического кино, где фильм является не просто носителем сюжета, а самостоятельным произведением искусства. Для Марии принципиально важно говорить со зрителем языком художественного образа, символа и культурного кода. Надо отметить, фильмы цикла «Русский Ренессанс» снимаются непосредственно в новых регионах – не в искусственно выстроенных декорациях, а на местах исторических событий – В Мариуполе, Донецке, Угледаре, близкой к линии фронта Авдеевке.

Режиссер Мила Ханзина в своей киноистории «Светлячки» опиралась на рассказ реального участника СВО, раскрыв сюжет в жанре притчи.

Участники образовательной программы задавали много вопросов и поддержали идею режиссеров — такие фильмы нужны нашей молодежи именно сейчас, они могут помочь преодолеть равнодушие и непонимание сути событий, помогут осознать каждому свою роль в жизни страны сегодня. Также участники приглашали снимать честное кино в свои регионы, в том числе в Запорожье и Херсонскую область.

Фильмы уже были показаны на площадках Национального центра «Россия», в Новом Херсонесе, ЦЗ «Машук», «Мастерской управления «Сенеж», Парке «Патриот», молодежных и просветительских форумах, востребованы региональными телеканалами.