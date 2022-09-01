Молодой художник Linda De La запускает конкурс с призом 1 000 000 рублей

Современный художник Linda De La продолжает развитие созданного совместно с нейросетью арт-проекта Get Your Number. Новый этап — конкурс, в котором может принять участие каждый человек. Главный приз — 1 000 000 рублей.

Цель конкурса — изменение представлений о современном искусстве, его популяризация и приобщение к миру contemporary art как можно большего количества людей.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно выполнить три простых условия:

зарегистироваться на сайте арт-проекта Get Your Number;

получить свое уникальное число;

каждую неделю в течение 3 месяцев выполнять простые задания и оставаться в топе рейтинга.

Проект Get Your Number был впервые представлен в июне 2022 года на выставке «Преломление времени» во Всероссийском музее декоративного искусства. Арт-проект реализован в реальном и digital — пространствах. Он поднимает вопросы об индивидуальности, возможности выбора, сотворчества и совладения современным искусством для каждого человека вне зависимости от его места жительства и уровня дохода.

Цифровая составляющая проекта «Get Your Number» — сайт, на котором каждый сможет бесплатно, находясь в любой точке мира, самостоятельно выбрать свое число в противовес обязательным номерам, которые мы получаем с первых дней жизни: свидетельство о рождении, ИНН, водительские права и другие. Таким образом, каждый обладатель числа становится совладельцем концептуального арт-объекта.

Конкурс будет проходить в течение 12 недель, к нему можно присоединиться не только в момент старта, поэтому у каждого будет шанс побороться за главный приз и приобщиться к современному искусству.

«Одна из основных целей проекта “Get Your Number” — вовлечение в как можно большего количества людей в современное искусство. Именно для достижения этой цели я придумала конкурс, главный приз которого — 1 000 000 рублей», — рассказала автор проекта, современный российский художник Linda De La

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