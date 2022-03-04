Молодые артисты «Тавриды.АРТ» выступили для беженцев

Резиденты «Тавриды.АРТ» организуют концерты в пунктах временного размещения (ПВР) для беженцев, таким образом молодые творцы решили поддержать вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской республик. Первые выступления прошли в Ростовской области. Также мероприятия с участием артистов арт-кластера запланированы в Курске и Воронеже.

Арий Самойленко и Мария Гурова

3 марта молодые творцы «Тавриды.АРТ» организовали концерт в детско-юношеской спортивной школе №2 города Батайска Ростовской области. Они прочитали стихотворения собственного сочинения и исполнили несколько песен и джазовых композиций прямо в спортивном зале, где временно расположились беженцы.

«Все происходящее для меня является естественным продолжением последних лет, – рассказывает поэтесса и резидент арт-кластера Мария Гурова. – В 2014-2017 годах я с общественной организацией и Ростовским театром поэтов занималась гуманитарной помощью Донбассу: и волонтерила, и писала тексты, и выступала в поддержку. Если переводить с языка реальности на художественный, сегодняшние события – это не новый сюжет, а кульминация того, что длится уже восемь лет. Я верю в удачную развязку этого сюжета для признанных народных республик и, конечно, России. И хочу немного отвлечь, поддержать тех, кому больше всех досталось страданий. Поэтому я выбрала теплые фолковые песни и лирику».

Джазовый музыкант и резидент «Тавриды.АРТ» Арий Самойленко считает музыку настоящим лекарством, которое передает теплые эмоции и мысли нуждающимся в этих чувствах и поддержке. «Я прекрасно понимаю, что чувствуют сейчас эти люди, так как мои дедушка и бабушка тоже сейчас в ДНР, – делится Арий. – Здесь и сейчас я просто не мог не помочь людям, которые попали в такую беду. В этом году 100 лет российскому джазу! Я играл на саксофоне и исполнил несколько джазовых стандартов, которые, по моему мнению, помогут людям отвлечься от плохих мыслей и просто отдохнуть».

В детском оздоровительном лагере «Казачок» Азовского района Ростовской области, который был переоборудован в ПВР для вынужденных переселенцев, с концертом выступил автор-исполнитель Максим Тедееев, победитель кастинг-платформы «Тавриды.АРТ».

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