Молодые дизайнеры показали свои первые капсульные коллекции на фестивале «Модная столица»

Специальный проект «FASHION-практикум» для начинающих дизайнеров завершился грандиозным показом на станции метро «Маяковская», на котором они представили свои капсульные коллекции, выполненные под руководством опытных наставников.

Всего в рамках этого специального проекта поступило большое количество заявок от студентов ведущих профильных вузов, среди которых РЭУ им. Г.В. Плеханова, РГУ им. А.Н. Косыгина, Британская высшая школа дизайна, МГАХИ им. В. И. Сурикова.

По словам членов жюри, все поступившие на конкурс работы продемонстрировали стремление молодых дизайнеров переосмыслить традиции и найти новый взгляд на силуэты, фасон и сочетание цветов.

В результате отбора авторы 15 лучших креативных решений попали на стажировку в команды 5 наставников, в роли которых выступили известные московские дизайнеры Артем Кривда, Алиса и Юля Рубан, Игорь Чапурин и Катя Добрякова.

«Стажировка победителей проходила с 4 по 24 июня. В течение трех недель ребята работали над своими капсульными коллекциями вместе с наставниками. Можно сказать, что этот практикум стал уникальным местом, где все было пропитано творчеством, оригинальными решениями, спорами», — поделилась итогам работы «FASHION-практикума» одна из создательниц марки RUBAN Юля Рубан.

Выпускной экзамен, который состоялся 25 июня, стал не только одним из ярких моментов фестиваля «Модная столица», который проходит в рамках Московской недели моды, но и позволил начинающим дизайнерам заявить о себе и продемонстрировать свой взгляд на моду и стиль

«Наш «FASHION-практикум» стал уникальным обучающим и креативным пространством. Молодые дизайнеры продемонстрировали хорошее воображение, инновационный подход к решению задач и дизайнерские способности. Совместная работа стала отличной школой и для начинающих дизайнеров, и для опытных мастеров. Ведь, как известно, мода заключается как раз в том, чтобы смотреть в будущее», — считает известный российский дизайнер Артем Кривда.

Организатор Московской недели моды Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

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