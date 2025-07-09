Молодые лидеры культуры России и Абхазии обменялись опытом

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» («Таврида.АРТ», проект Росмолодёжи) впервые прошла образовательная программа для молодых лидеров творческого сообщества «Молодёжь в культуре». Она реализуется совместно с Министерством культуры Российской Федерации и объединила представителей молодёжных и студенческих советов в сфере культуры из 84 регионов России и Республики Абхазия.

Программа собрала 189 участников сообщества «Молодёжь в культуре» — масштабного объединения молодых деятелей отрасли, действующего при Министерстве культуры Российской Федерации. Всего сообщество «Молодёжь в культуре» насчитывает более 4000 человек по всей стране. Это представители молодёжных советов организаций, подведомственных Минкультуры России, члены молодёжных советов региональных органов исполнительной власти в сфере культуры, а также студенческие советы в образовательных организациях, подведомственных Минкультуры России.

«Участники программы — молодые специалисты, руководители, студенты, художники, научные сотрудники, готовые брать на себя ответственность за сохранение традиций и создание новых культурных смыслов. Сегодня сообщество «Молодёжь в культуре» объединяет тысячи активных и неравнодушных людей по всей стране. Спасибо каждому из вас за инициативность, энергию и желание развивать и повышать значимость российской культуры. Ваши идеи, проекты и ваша энергия — это именно то, что сейчас необходимо!» — отметила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Программа была создана для объединения молодых лидеров культуры, укрепления профессионального сообщества и формирования единых принципов работы молодёжных советов. Участники из России и Республики Абхазия обсудили общие вызовы, обменялись опытом и нашли точки соприкосновения для запуска совместных инициатив.

«Программа «Молодёжь в культуре» принципиально важна, потому что молодёжь — это будущее страны. Уже сейчас молодые люди начинают строить тот мир, в котором мы будем жить через несколько лет. И то, какую культуру они будут создавать и нести, повлияет на нас всех. В этом контексте особенно важно, что в программе поднимались вопросы о том, как молодой специалист будет встраиваться в существующую систему культуры, и какие есть методы эффективной интеграции. Уверен, что участники получили бесценный опыт взаимодействия друг с другом, а мы, эксперты и спикеры, постарались передать им полезные знания. Надеюсь, многое из услышанного перерастёт в их собственные профессиональные решения и поможет молодым лидерам культуры справляться с вызовами, которые стоят перед ними уже сегодня», — отметил продюсер кино и телевидения, сооснователь кинотелевизионной студии «ГЛАВКИНО» и эксперт программы Илья Бачурин.

В течение четырёх дней молодые лидеры культуры в рамках программы работали в командах и разрабатывали идеи культурных проектов — от концепции до первых шагов реализации. Делегация из Абхазии приняла участие в практических сессиях, обсуждениях и совместной проектной работе, что стало шагом к развитию международного сотрудничества в молодёжной культурной среде. «Участие в программе помогло мне взглянуть на свою работу со стороны. Я увидела, что многие методы уже устарели, и «Таврида» дала мне свежие идеи, которые я хочу внедрить в свою деятельность в Министерстве культуры Республики Абхазия. Помимо идей для профессионального роста, я нашла настоящих единомышленников — коллег из России и Абхазии, к которым могу обращаться за советом, и с которыми хотелось бы сотрудничать в будущем. Мы не только обменялись опытом, знаниями и контактами, но и создали настоящее профессиональное сообщество, в котором уже сейчас чувствуется поддержка. Я уверена, что в дальнейшем мы сможем не только поддерживать связь, но и реализовывать совместные проекты», — рассказала главный специалист отдела культуры и искусства Министерства культуры Республики Абхазия, участница программы Милана Ходжава.

Итогом совместной работы участников стала презентация 22 концепций культурных молодёжных проектов, разработанных в командах для реализации в России и Республике Абхазия. Среди них — международный фестиваль, посвящённый сохранению культурного наследия России и Абхазии; премия для молодых специалистов в сфере культуры и искусства в России; фестиваль любительского молодёжного кино «Города трудовой доблести»; акция по формированию и восполнению фонда «Национальной картинной галереи Республики Абхазия». Предложенные инициативы будут представлены на грантовые конкурсы.