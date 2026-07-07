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Регионы России

Молодые музыканты из России, Китая и Турции закрыли фестиваль им. П.И. Чайковского

By: T1

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Лауреат юношеского конкурса Чайковского Аксинья Потемкина

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На летней сцене Мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского прозвучали финальные аккорды VI Международного молодёжного фестиваля имени великого композитора. Стартовав 20 июня, фестиваль завершился масштабным концертом под открытым небом, собравшим молодых исполнителей из России, Китая и Турции.

Главной изюминкой вечера стало исполнение музыки современных композиторов и мировая премьера «Адажио» Валентина Малинина. В концерте приняли участие Лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Равиль Ислямов, Валентин Малинин, Василий Степанов, лауреат юношеского конкурса Чайковского Аксинья Потёмкина, а также лауреаты международных конкурсов Наз Ирем Тюркмен (Турция), Кэжуй Ян (Китай), Елена Карасёва, Дарья Медникова и Артур Теплицкий. Аккомпанировал Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под руководством заслуженного артиста России Сергея Дурыгина, за дирижёрским пультом находился заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Лауреат международных конкурсов Кэжуй Ян (Китай)
Лауреат международных конкурсов Кэжуй Ян (Китай)

Кульминацией фестиваля и главным воплощением концепции этого года стало исполнение авторских произведений выдающихся солистов в сопровождении симфонического оркестра. В этот вечер прозвучали три знаковых сочинения.

Концерт для виолончели с оркестром Кузьмы Бодрова в исполнении Василия Степанова — премьера состоялась в апреле 2025 года, и произведение посвящено его идейному вдохновителю, самому виолончелисту. Первая часть концерта-симфонии для скрипки с оркестром Равиля Ислямова была впервые представлена публике в январе 2026 года и посвящена памяти отца скрипача, Фарида Люкмановича Ислямова, ушедшего из жизни в том же месяце.

Лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Равиль Ислямов, Валентин Малинин
Лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Равиль Ислямов, Валентин Малинин

Особое место заняла мировая премьера «Адажио» Валентина Малинина, написанного специально для Молодёжного фестиваля Чайковского. Это сочинение стало дебютом молодого пианиста в качестве композитора. Вдохновляясь музыкой Петра Ильича, Малинин уделил особое внимание оркестровым тембрам — арфе, скрипке, английскому рожку, вибрафону. «Адажио» воссоздаёт жанровые и стилевые традиции великого классика, но преломляет их сквозь призму современности, соприкасая прошлое и настоящее, идеальное и реальное, сказочное и прозаичное.

В дни фестиваля также прозвучали премьеры и новые сочинения участников — Софии Деевой, Наз Ирем Тюркмен и Ивана Шмарыгина, а также произведения современных композиторов Озкана Манава (Турция) и Тору Такемицу (Япония). Всего в девяти концертах фестиваля приняли участие более 40 молодых музыкантов из семи стран.

В рамках фестиваля были присуждены три именные стипендии Фонда Чайковского и Ассоциации лауреатов международного конкурса имени П.И. Чайковского. Стипендиатами стали виолончелисты Татьяна Борисова и Владимир Мирошников, а также Ксения Козейкина — ученица Клинской ДШИ по классу саксофона.

Специальными гостями концертов стали признанные мастера: заслуженные артисты России Сергей Кравченко, Андрей Писарев, а также Кирилл Родин и Дмитрий Людков. Их участие создало атмосферу преемственности поколений и живого творческого диалога между мэтрами и восходящими звёздами.

Организатором фестиваля выступила Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского — старейшая отечественная общественная организация, которая на протяжении 36 лет открывает и поддерживает музыкальные таланты.

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