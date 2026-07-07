Молодые музыканты из России, Китая и Турции закрыли фестиваль им. П.И. Чайковского

На летней сцене Мемориального музыкального музея-заповедника П.И. Чайковского прозвучали финальные аккорды VI Международного молодёжного фестиваля имени великого композитора. Стартовав 20 июня, фестиваль завершился масштабным концертом под открытым небом, собравшим молодых исполнителей из России, Китая и Турции.

Главной изюминкой вечера стало исполнение музыки современных композиторов и мировая премьера «Адажио» Валентина Малинина. В концерте приняли участие Лауреаты Международного конкурса имени П.И. Чайковского Равиль Ислямов, Валентин Малинин, Василий Степанов, лауреат юношеского конкурса Чайковского Аксинья Потёмкина, а также лауреаты международных конкурсов Наз Ирем Тюркмен (Турция), Кэжуй Ян (Китай), Елена Карасёва, Дарья Медникова и Артур Теплицкий. Аккомпанировал Симфонический оркестр Министерства обороны РФ под руководством заслуженного артиста России Сергея Дурыгина, за дирижёрским пультом находился заслуженный артист России Юрий Ткаченко.

Кульминацией фестиваля и главным воплощением концепции этого года стало исполнение авторских произведений выдающихся солистов в сопровождении симфонического оркестра. В этот вечер прозвучали три знаковых сочинения.

Концерт для виолончели с оркестром Кузьмы Бодрова в исполнении Василия Степанова — премьера состоялась в апреле 2025 года, и произведение посвящено его идейному вдохновителю, самому виолончелисту. Первая часть концерта-симфонии для скрипки с оркестром Равиля Ислямова была впервые представлена публике в январе 2026 года и посвящена памяти отца скрипача, Фарида Люкмановича Ислямова, ушедшего из жизни в том же месяце.

Особое место заняла мировая премьера «Адажио» Валентина Малинина, написанного специально для Молодёжного фестиваля Чайковского. Это сочинение стало дебютом молодого пианиста в качестве композитора. Вдохновляясь музыкой Петра Ильича, Малинин уделил особое внимание оркестровым тембрам — арфе, скрипке, английскому рожку, вибрафону. «Адажио» воссоздаёт жанровые и стилевые традиции великого классика, но преломляет их сквозь призму современности, соприкасая прошлое и настоящее, идеальное и реальное, сказочное и прозаичное.

В дни фестиваля также прозвучали премьеры и новые сочинения участников — Софии Деевой, Наз Ирем Тюркмен и Ивана Шмарыгина, а также произведения современных композиторов Озкана Манава (Турция) и Тору Такемицу (Япония). Всего в девяти концертах фестиваля приняли участие более 40 молодых музыкантов из семи стран.

В рамках фестиваля были присуждены три именные стипендии Фонда Чайковского и Ассоциации лауреатов международного конкурса имени П.И. Чайковского. Стипендиатами стали виолончелисты Татьяна Борисова и Владимир Мирошников, а также Ксения Козейкина — ученица Клинской ДШИ по классу саксофона.

Специальными гостями концертов стали признанные мастера: заслуженные артисты России Сергей Кравченко, Андрей Писарев, а также Кирилл Родин и Дмитрий Людков. Их участие создало атмосферу преемственности поколений и живого творческого диалога между мэтрами и восходящими звёздами.

Организатором фестиваля выступила Ассоциация лауреатов Международного конкурса имени П.И. Чайковского — старейшая отечественная общественная организация, которая на протяжении 36 лет открывает и поддерживает музыкальные таланты.