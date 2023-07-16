Молодые творцы на «Тавриде» создадут свои проекты с использованием технологии виртуального производства

Современные технологии позволяют снимать зрелищные фильмы и видеоролики, проводить яркие трансляции и телепрограммы прямо в павильоне. Это значит, что больше не нужно искать различные локации, договариваться о работе там или строить масштабные декорации. Сегодня помочь создателям контента готова технология виртуального производства (Virtual production). Благодаря команде eXtraOrdinary Virtual Production (XOVP) участники заезда «Азия в фокусе» арт-кластера «Таврида» смогут попробовать эту технологию на практике и создать собственные яркие проекты.

Современные технологии серьезно помогают производителям видеоконтента. Яркие и запоминающиеся сцены сегодня можно снять с минимумом декораций и на фоне однотонного экрана. При этом можно использовать не только знакомый многим хромакей, но и новую технологию виртуального производства (Virtual production).

Предтечи этих инструментов начали использовать еще на заре современного кинематографа — уже в 20-30 годы прошлого столетия. Тогда киноделы стали применять технологию рирпроекции: актеры и элементы декорации находились прямо перед статичной камерой, а позади них устанавливался прозрачный матовый экран. С другой стороны на него передавал изображение специальный проектор. Таким образом создавалось впечатление того, что актеры находятся не в помещении, а на фоне моря или города, застроенного высотками. Рирпроекции использовали, например, в фильмах «Метрополис» (1927 года) и «Кинг Конг» (1933).

Однако рирпроекции серьезно ограничивали творцов. Плоский экран с проекцией изображения требовал установки дополнительных световых ограждений, хорошей синхронизации проектора и киносъемочного аппарата. А главное ограничение заключалось в том, что можно было снимать только с одного плана, иначе становилось заметно, что позади актеров плоскость без перспективы.

Шли годы и на смену этой технологии пришла новая — хромакей. Актеров стало возможным снимать на фоне однотонного экрана (обычно зеленого или синего), на который потом «накладывают» необходимый фон. Однако и хромакей вовсе не совершенен — после таких съемок нужно долго заниматься монтажом, совмещая отснятый материал и нужный фон. И вот в 2010-е в индустрии началась революция — появился новый, более совершенный вид рирпроекции — Virtual production.

Ее суть, на первый взгляд, довольно проста: сцены снимают на фоне светодиодных (LED) экранов. При этом на площадке используют систему отслеживания камеры, а значит, ее можно передвигать таким образом, чтобы на фоне не терялась перспектива. Больше не нужно долго монтировать и заниматься серьезной цветокоррекцией, а также совмещать различные изображения постфактум.

«Заказчик сразу видит результат, оператор видит, что происходит в конкретной сцене. Кроме того, актерам больше не нужно давать абстрактные объяснения из разряда: ты стоишь на двухсотметровой скале или вот здесь пролетит самолет. А значит, они могут погрузиться в атмосферу на совершенно другом уровне Это действительно очень удобно», — объяснил ведущий разработчик студии eXtraOrdinary Virtual Production (XOVP) Александр Пасечный.

Конечно, здесь есть свои сложности — необходимо настроить систему отслеживания камеры, подготовить виртуальную сцену для воспроизведения в реальном времени на медиасервере. Однако они с лихвой перекрываются преимуществами виртуального производства. С использованием технологии уже сняты, например, сериалы «1899» и «Мандалорец», фильм «Бэтмен» (2022 года) и «Тор: Любовь и гром». В России технология также популярна — и не последнюю роль в этом сыграла команда XOVP.

На сегодняшний день новую технологию видеосъемок использовали при создании фильмов «Приплыли!» Юрия Ярушникова и «Воздух» Алексея Германа-младшего, Live Set 2023 Gorilla Zippo, клипов Басты, Nyusha, Левана Горозии, а также в производстве множества рекламных роликов и прямых трансляций. Команда XOVP готовит и устанавливает оборудование и декорации для каждого проекта в индивидуальном порядке, что позволяет максимально погрузить зрителей в совершенно разные миры.

«Наша студия на «Тавриде» уже в третий раз — и каждый раз программа пополняется новыми направлениями и лекциями. Курс «Снять за 72 часа на виртуалке» — это прежде всего практика, нацеленная на вовлечение молодых талантливых специалистов в индустрию, расширение их кругозора, знакомство с новыми методами кинопроизводства. В этом году мы дополнили программу — показали на практике внедрение в технологический процесс нейросетей. Мы рады дать возможность поработать с технологией Virtual Production, делиться опытом, почерпнуть и взрастить новые кадры. Ведь сейчас как никогда нам нужны компетентные специалисты для развития новых методов и технологий отечественного кинопроизводства», — рассказал генеральный директор студии eXtraOrdinary Virtual Production (XOVP) Ростислав Мусаев.

Третий год подряд представители студии привозят свое оборудование на «Тавриду» и готовят молодых творцов со всей России к тому, чтобы работать с новой технологией. Участники арт-школы кино и сериалов образовательного заезда «Азия в фокусе» могут принять участие в треке «Снять за 72 часа на виртуалке» и создать собственный проект с использованием возможностей виртуального производства.

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