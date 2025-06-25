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ДомойМоскваМолодёжь России и Беларуси встретились на патриотическом форуме в Музее Победы

Молодёжь России и Беларуси встретились на патриотическом форуме в Музее Победы

editor
By editor
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россия-беларусь
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

В Музее Победы 25 июня прошел историко-патриотический форум «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы». В нем приняли участие свыше 100 молодых людей из России и Беларуси.

Участники историко-патриотического форума «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы» возложили цветы и почтили минутой молчания павших защитников Отечества в 1941-1945 годах возле Огня Памяти и Славы у стен Музея Победы.

«Форум посвящен вопросам усиления роли союзной молодежи в деятельности по сохранению исторической памяти, историко-культурного наследия России и Беларуси. Особую значимость форуму придает то, что он проводится в сердце исторической памяти России – в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. В музее, который стал символом национального подвига, стойкости и Победы, и именно здесь молодежь Беларуси и России объединилась ради сохранения исторической правды», – сообщили организаторы историко-патриотического форума «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы».

Гости посетили передвижную музейную экспозицию «Дорогами Памяти и Славы – 80 лет Победы». В двух автобусах разместили предметы одежды и вооружения бойцов Красной армии, документы, памятные сувениры, фотографии. Среди уникальных реликвий – генеральский китель Героя Советского Союза, заслуженного военного летчика СССР генерал-полковника авиации Григория Дольникова, фотоаппарат «Зоркий-10» с дарственной надписью и автографом писателя Константина Симонова, летная книжка «ночной ведьмы» Анны Дудиной и многое другое. Также на площади представили два ретроавтомобиля – ГАЗ и «Победа».

Участники форума побывали на экспозиции Музея Победы «Путь к Победе», а затем обсудили вопросы молодежной политики Союзного государства и поддержки гражданских инициатив с руководителями российских и белорусских регионов.

В финале мероприятия состоялась презентация новой молодежной информационной площадки ВКонтакте — официальной страницы проекта «Дорогами Памяти и Славы», а также хроники сотрудничества российской молодежи и их сверстников из Могилевской области Белоруссии.

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