Моника Беллуччи обучит магии, а фильм «Школа волшебства» выходит в прокат

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Долорес (Моника Беллуччи), добрая и могущественная колдунья, обучает одаренных детей тому, что умеет лучше всего — основам магии. Однажды она спасает Паолу — озорную и бесстрашную девочку, на которую объявил охоту ужасный барон, ненавидящий всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всей Школы волшебства оказывается под угрозой. Пришло время показать, на что способна добрая магия!

Фильм является приквелом картины «Колдунья приходит ночью», где главная героиня Паола — обычная учительница начальной школы, которая с наступлением темноты превращается в Бефану, итальянскую рождественскую колдунью, приносящую детям подарки.

В фильме «Школа волшебства» зрители встретятся с юной Паолой (Зои Массенти), которая еще не знает, какое будущее ее ждет. Девочка, выросшая на улице и вечно попадающая в неприятности, встретит на своем пути добрую ведьму Долорес – и именно она раскроет юной ведьме силу, таящуюся внутри.

Фильм выходит в прокат 30 июня.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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