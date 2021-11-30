Шопинтаб (Shopintab) – удобное расширение для браузера со стабильно высокой оценкой от потребителей. Надежный помощник экономит время и деньги пользователя, что обусловлено быстрым поиском товаров, контролем ценовых изменений, оценкой уровня доверия продавцов. Установите сервис абсолютно бесплатно. Получите возможность отслеживать ценники в динамике более чем по 1500 отечественным и заграничным магазинам. Это просто и главное безопасно! Установить Шопинтаб можно https://shopintab.com/

Плагин и его преимущества для онлайн покупок

Самостоятельно уследить за ценами в современных интернет-магазинах практически нереально. Это трудоемкое занятие, которое крайне редко может увенчаться успехом, тем более что стоимость позиций постоянно меняется в зависимости от сезона и новшеств производителей: то резко падает в преддверии праздников и глобальных распродаж, то взлетает из-за инфляции.

Даже если покупки через интернет вы осуществляете крайне редко, удобнее доверить поиск лучшего предложения специальному расширению Shopintab. Для экономии у плагина есть немало полезных фишек. Он превращает банальный браузер в универсальный инструмент, который ищет и оповещает пользователя, где дешевле всего.

Если вы приобретали технику, одежду и даже продукты питания онлайн, то знаете, что у каждого продавца свой прайс и вручную определить, кто предлагает максимально низкую стоимость, сложно. Сервис Шопинтаб сделает все за вас! Поисковый шпион сам пробежится по ассортименту таких магазинов как АлиЭкспресс, Эльдорадо, Амазон, Ситилинк, Авито, eBay Inc и т. д., чтобы:

автоматически найти товар, который был отмечен пользователем как избранный;

ежедневно мониторить изменения, сверяя результаты и отображая их в графиках;

создавать подробные отчеты и сохранять их для демонстрации динамики;

в срочном порядке сообщать о резком падении цены;

безошибочно устанавливать, насколько честно продавец заявляет о скидке.

Кроме этого расширение Shopintab сканирует торговые точки на АлиЭкспресс. Благодаря чему удается безошибочно уточнять, насколько надежным является тот или иной продавец, каков его рейтинг, уровень негативных откликов, по итогу – можно ли ему доверять.

Пошаговая инструкция: все очень просто

Установить Шопинтаб можно для Google Chrome, Firefox, Opera, Yandex или Edge. Файл весит до 6Мб, то есть не занимает много места, но в несколько раз улучшает браузерный функционал, расширяя возможности пользователя, который планирует совершать покупки в интернет-магазинах. Чтобы прямо сейчас воспользоваться МЕГАвыгодным предложением:

установите программку, сделав для этого всего лишь 2 клика;

найдите нужные товары и отложите их через раздел Избранное;

соберите статистику цен самостоятельно, если хотите проверить все лично;

оцените шоплист, перечень онлайн-маркетов, которые имеют хорошую репутацию и много честных отзывов от клиентов;

получайте оповещения, когда цена станет еще ниже.

Примечательно, что зарегистрироваться можно через адрес электронной почты или активные страницы в ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Также доступен вход за счет аккаунта Google. Сам процесс создания профиля не займет более 1 минуты, а значит, ничего не будет отвлекать от приятного шопинга, который теперь точно будет выгодным.

Шопинтаб – удобный бесплатный инструмент. И если вы уже пользуетесь услугами виртуального гида, то понимаете, насколько это удобно, просто, безопасно и экономно. Контролируйте ценники, молниеносно реагируйте, когда стоимость стала максимально привлекательной. Будьте ТОПовым покупателем, который никогда не ошибается с выбором!

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.