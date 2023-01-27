Moonberry Jam выступит с Дмитрием Носковым в джаз-клубе Игоря Бутмана

29 января в джаз-клубе Игоря Бутмана выступит джаз-бэнд Moonberry Jam. Солист Дмитрий Носков* исполнит песни из репертуара Фрэнка Синатры.

В джаз-бэнде Moonberry Jam играют педагоги Центра лечебной педагогики и молодые людей с особенностями развития. Ансамбль исполняет джазовые стандарты в оригинальных аранжировках и сотрудничает как аккомпанирующий коллектив с известными солистами из джазового сообщества. «В последний год Moonberry Jam выступает в среднем раз в месяц, и это хороший темп, – говорит руководитель бэнда Александр Водинский. – Для участников группы концерты – важная часть работы и социализации. Они проходят в разных клубах с разными солистами и расписаны на полгода вперед».

В этот раз программа концерта подготовлена совместно с Дмитрием Носковым. Прозвучат песни из репертуара Фрэнка Синатры. «Многие музыканты в нашем бэнде любят этого исполнителя, мы постоянно слушаем его на репетициях. Дмитрий Носков очень естественно вживается в его образ», − добавил Александр Водинский.

Концерт – благотворительный. Средства от него пойдут на поддержку программ Центра лечебной педагогики.

Начало в 13.00.

_____________

* По ссылке – интервью Дмитрия Носкова о хорошей музыке.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.