MORE.TV представил характер-постеры и второй трейлер сериала «‎Ваша честь»‎

В центре сюжета многосерийной драмы «Вашей чести» — влиятельный и принципиальный судья Михаил Романов (Олег Меньшиков), чей сын Антон (Владислав Миллер) сбивает мотоциклиста и скрывается с места преступления. Романов без колебаний решает отвезти сына в полицию: он должен признаться и понести наказание. Но быстро выясняется, что сбитый мотоциклист — сын одного из самых опасных преступников города (Алексей Серебряков), которого Романов собственноручно отправил в тюрьму год назад. Судья понимает, что признаться в аварии означает обречь сына на верную гибель. И он готов на все, чтобы спасти его.
«Ваша честь» основана на одноименном израильском сериале, отмеченном множеством локальных и международных наград. В прошлом году свет увидела американская адаптация того же формата, главную роль в которой сыграл Брайан Крэнстон («Во все тяжкие»). Сериал «Ваша честь» пополнил линейку more originals, в рамках которой выходили такие хиты more.tv, как «Чики», «Псих», «Трудные подростки» и Happy End.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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