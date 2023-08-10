Moscow Music School Festival — ярчайшее событие лета в столице!

19 августа на просторах Aglomerat будут разворачиваться события Moscow Music School Festival — ярчайшее событие лета как для наших преданных студентов, так и, надеемся, для вас!

В этом 2023 году Moscow Music School отмечает свой 5-летний юбилей, и на протяжении всего дня фестивальная площадка превратится в настоящий праздничный уголок (с приятными сюрпризами, разумеется). И первый сюрприз уже здесь — в этом году мы радостно предоставляем бесплатный доступ на фестиваль!

Moscow Music School Festival — ежегодное событие, где студенты программ Songwriting, Music Business, Music Production, Stage Lighting Design и Sound Engineering демонстрируют результаты своего усердного труда, проделанного в стенах школы.

LineUP: АНЕСНИТСЯ Вера Вереск Директор Всего Золотые Зубы Паша Жданов Васса Железнова Крёстные круча Наадя Аня Рауш Наша Таня санчизес Укухума Cafard Beautiful Boys FAVLAV Infernalbunny KI2MIN LAZIZA Manna Natasha Bai Nelo knight tapete ornatum floribus Ana Verdi.

И это еще далеко не всё!

Вход на фестиваль бесплатный — но не забудьте пройти регистрацию заранее – https://clck.ru/35FnQo .

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.