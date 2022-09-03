«Moscow Shorts» открывает осенний марафон короткометражного кино!

13, 14 и 15 сентября в кинотеатре «Москино Космос» состоятся показы фильмов-победителей международного фестиваля «Moscow Shorts ISFF».

Зрителям будут представлены семнадцать короткометражных картин из 10 стран: Испании, Франции, Великобритании и других. Фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими и английскими субтитрами. После просмотра состоится традиционное обсуждение с киноведом и лектором фестиваля Ламарой Карчава.

Программа показов осеннего марафона в этом месяце получилась очень разнообразной! Зрители смогут: окунуться в жизнь адаптивной спортсменки и певицы, обучающей людей с ограниченными возможностями («Там, где наш дом»), понять, как с помощью волос можно выразить состояние души («Эти безумные парикмахеры»), выяснить, что ожидает охотников следующей ночью («Пожиратель»), проследить за историей пенсионера, хранящего унаследованное золото («Au79»), узнать, удастся ли отшельнику вернуть потерявшуюся маленькую девочку домой («СКАЗ: Песня Сирин») и понаблюдать за героем в ловушке предопределенной и целенаправленной жизни («Заражение»).

Билеты на показы можно приобрести сайте фестиваля moscowshorts.com и на сайте Москино mos-kino.ru.

В этом месяце Moscow Shorts можно будет посетить в тринадцати городах: с сентября 2022 географию фетиваля дополнят Воронеж, Владимир, Красноярск, Иркутск, Новосибирск и Южно-Сахалинск.

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