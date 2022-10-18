Мосгорнаследие объявляет о старте образовательной программы V молодежного форума «Наследие»

Участники форума «Наследие» в Москве и регионах посетят закрытые объекты культурного наследия, узнают об особенностях работы архитектурных бюро, а также обсудят вопросы сохранения памятников архитектуры с представителями органов власти. Юбилейный V молодежный форум «Наследие» проходит с 28 сентября по 3 декабря 2022 года. Ознакомиться с актуальной информацией об этапах форума можно на сайте проекта.

Департамент культурного наследия города Москвы сообщает о начале образовательной программы для участников молодежного форума «Наследие». К программе могут присоединиться не только студенты, уже работающие над проектами в рамках конкурсной программы форума, но и все молодые люди, которые интересуются вопросами восстановления и комплексного сохранения культурного наследия. Увлекательные экскурсии, лекции от преподавателей ведущих российских вузов и мастер-классы состоятся в Москве, а также Санкт-Петербурге, Перми и Нижнем Новгороде.

«Наша образовательная программа, которую мы проводим параллельно со студенческим конкурсом, уже стала традиционной частью форума «Наследие». Для участников конкурса – это отличная возможность подготовиться к успешной защите своих проектов, больше узнать о том, как устроена профессия изнутри, а также познакомиться с представителями архитектурных бюро и авторитетными лекторами. Я уверен, что образовательная часть форума станет не менее полезной и для всех других молодых людей, у которых есть интерес к теме и нестандартные идеи. Надеюсь, что разработанная нами программа сможет их вдохновить, и мы увидим их в числе участников конкурса в следующем году. Мы с удовольствием приглашаем присоединиться к образовательной программе всех студентов и практикующих молодых специалистов», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Участники форума из Москвы в рамках образовательной программы получат возможность посетить архитектурные бюро Kleinewelt Аrchitekten, Гинзбург Архитектс, а также бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры». Кроме того, студенты смогут принять участие во встрече с депутатами Московской городской Думы, где они обсудят потенциал развития городской среды. 22 октября для участников будет организован лекционный день, в ходе которого прочтут тематические лекции преподаватели из ведущих российских университетов, таких как МГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС, МГУУ ПМ, ГУУ, колледж 26 КАДР, а также Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

Участников форума из регионов ждет не менее насыщенная программа, которая пройдет на базе кампусов НИУ ВШЭ – вуза-партнера форума «Наследие». Старт программе в Нижнем Новгороде уже дала встреча студентов с заместителем Губернатора Нижегородской области Олега Берковича, в рамках которой он рассказал о том, какие проекты сохранения культурного наследия реализуются в Нижнем Новгороде и что служит источником идей для продолжения работ по преображению региона. Студенты из Перми также смогут стать участниками открытых лекций и мастер-классов, посвященных инновационным способам презентации культурного наследия, цифровым методам сохранения исторических объектов, а также разработке туристических маршрутов.

Параллельно с участием в образовательной программе студенты продолжат готовить свои конкурсные проекты, которые им предстоит защитить в рамках деловой программы форума 2 декабря 2022 года. Каждая московская команда представит свой проект членам профессиональной комиссии, в которую войдут представители Мосгорнаследия, ректоры и члены профессорского состава вузов-участников, практикующие архитекторы, урбанисты и другие специалисты. Три лучшие региональные команды также получат возможность попасть на очную защиту своих проектов. Победителям вручат дипломы и памятные призы, а их макеты лягут в основу реального проекта восстановления усадьбы.

Помимо защит конкурсных проектов, в рамках деловой программы форума «Наследие» пройдут круглые столы с ведущими архитекторами, реставраторами, дизайнерами, урбанистами, экономистами и социологами, а также представителями власти и СМИ, на которых эксперты обсудят вопросы сохранения культурного наследия. В завершающий день форум вновь откроет свои двери для всех желающих – будет подготовлена яркая фестивальная программа, включающая в себя кинопоказы, мастер-классы, квизы, ярмарки вакансий и другие активности.

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