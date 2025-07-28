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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

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МОСГОРТУР организовал визит молодежи с нарушением работы ОДА на иммерсивное шоу и выставку

editor
By editor
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внутришоу
Фото © пресс-служба МОСГОРТУР

МОСГОРТУР состоялся визит молодежи с нарушением работы опорно-двигательного аппарата на иммерсивное шоу «Лаборатория цвета» и выставку «Куда идёт “новое” искусство» в digital-арт пространство «Внутришоу». Мероприятие (возрастная категория: 18+) организовано в рамках инклюзивного проекта «Городские программы для детей и молодежи с ОВЗ».

Digital Art Центр «Внутришоу» стал новым партнером инклюзивного проекта МОСГОРТУРа. Это пространство в центре Москвы, которое расположено на «Хлебозаводе № 9». Его особенностью является проекционный зал, где стены и пол отображают контент, что дает возможность в прямом смысле слова оказаться внутри шоу.   Участники мероприятия увидили иммерсивное шоу «Лаборатория цвета», созданное на стыке искусства, психологии и технологий.

14 уникальных проекционных сцен, созданных совместно с Московским институтом психоанализа, позволят лучше разобраться в том, как цвет влияет на человека, и принять участие в необычных визуальных экспериментах. В завершении шоу посетителей ждет интерактивная часть в пространстве, где стены реагируют на движения тела и рук.  

мосгортур
Фото © пресс-служба МОСГОРТУР

Гости также побывали на мультимедийной выставке «Куда идёт “новое” искусство» в обновленном пространстве ВнутриGallery. Здесь представлены работы 14 художников, исследующих идентичность русскоязычного нейрохудожника. Название проекта отсылает к одноименному тексту основоположника абстрактной живописи Василия Кандинского 1911 года, в котором он призывает к поиску новых форм, способных вернуть искусству его пророческую силу.

На выставке можно познакомиться как с физическими работами художников, так и с визуальными образами, созданными после обращения к нейроарту, что даст возможность проследить путь трансформации их художественного высказывания.

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