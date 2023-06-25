«Мощная объединяющая и очень талантливая сила»: как провели День молодёжи в Крыму

В 2023 году наша страна впервые отметила День молодёжи не 27 июня, как было ранее, а в последнюю субботу месяца, которая выпала на 24 июня. Одной из площадок проведения Дня молодёжи от Росмолодёжь стал арт-кластер «Таврида» недалеко от крымского Судака. Участники мероприятия смогли принять участие в полезных лекциях, мастер-классах и презентациях, а вечером им показали масштабную шоу-программу с выступлениями поэтов проекта «Настоящие», группы «Марсель» и резидентов арт-кластера «Таврида».

В День молодёжи сразу несколько федеральных центров приняли у себя молодых людей из разных уголков нашей страны, представителей бизнеса, НКО, волонтеров и ребят, которые занимаются искусством. Такой площадкой для жителей и гостей Крыма стал арт-кластер «Таврида» (проект от Росмолодёжь).

«Арт-кластер «Таврида» стал одной из федеральных площадок Дня молодёжи. В первую очередь, это день объединения и консолидации молодежи вокруг тех интересных возможностей, которые сейчас для них в стране существуют. Кроме того, это действительно очень хороший повод для того, чтобы собраться всем вместе и показать еще раз, что российская молодежь – это мощная объединяющая сила, а самое главное – талантливая», — рассказала заместитель генерального директора по образовательной деятельности и внешним коммуникациям арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

Днем участники мероприятия смогли посетить полезные мастер-классы, презентации и лекции.

В частности, целую серию мероприятий провели команды различных треков Росмолодёжи: например, индивидуальные консультации по социальному проектированию и панельную дискуссию от региональных представителей. Кроме того, гости Дня молодёжи смогли принять участие в креативной сессии «Лига будущего» от представителей Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход», тренинге по скрайбингу и визуализации презентаций от АНО «Россия — страна возможностей», а также курсах по оказанию первой помощи и сбору аптечки от движения «Волонтеры-медики» и мастер-классе по переработке пластика «Экоцех».

Помимо этого, специалисты проекта «Диалоги с героями» Роспатриотцентра организовали на «Тавриде» лекцию «История, патриотическое воспитание», творческая группа фильма «Краткая история русского культуры» показала саму картину и пообщалась со всеми желающими.

«В 2020 году я приехал сюда как участник фестиваля и был поражен тем, насколько классные образовательные программы здесь проходят. Я сходил на одну из лекций, где рассказывали о том, что творческие компетенции очень серьезно поддерживаются государством. Я начал изучать эти меры поддержки и за три года на своем опыте смог убедиться, что это действительно так. Я считаю, что у нас в стране созданы все условия для самореализации творческой молодежи, очень здорово простроен путь, по которому можно развиваться, а начать можно, например, с участия в образовательном заезде «Тавриды» и других проектах Росмолодёжи», — отметил режиссер фильма и эксперт образовательного заезда арт-кластера «Таврида» Данил Мотин.

Гости Дня молодёжи 2023 в Крыму также приняли участие в благотворительных проектах «Ярмарка Добра», «Доброе письмо», «Корзина Добра», #МЫВМЕСТЕ и Росмолодёжь.Добро. Помимо того, желающие сыграли в волейбольном турнире, а также занялись йогой и сапсерфингом на пляже.

В то же время на территории Академии творческих индустрий «Меганом» проходила мультимедийная выставка «День первый». Она представляет собой прогулочный маршрут по Академии, в каждой точке которого происходит знакомство с новым объектом, символизирующим слияние науки и природы, света и формы, божественной составляющей нашего мира и рукотворного вмешательства человека. Посетители выставки увидели интерактивные и мультимедийные зоны, голографические инсталляции, видео-арт и ближе познакомились с творчеством цифровых художников-резидентов «Таврида.АРТ».

В День молодёжи для всех желающих проводились экскурсии по выставке, на которых посетители подробно узнали о каждой работе. Например, в выставочном зале была представлена роботизированная инсталляция «Солнечный цветок», которая мгновенно реагирует на сердцебиение зашедшего и запускает завораживающий индивидуальный перформанс. Мультимедийная выставка «День первый» продолжит свою работу до 30 июня. Чтобы попасть на выставку, необходимо зарегистрироваться за 5 дней до планируемой даты посещения по ссылке: https://events.tavrida.art/vistavka.

Вечером всех гостей Дня молодёжи в Крыму ждала зрелищная шоу-программа, которая началась с выступления поэтов проекта «Настоящие». В рамках концерта-диалога на сцену поднялись поэты Татьяна Коптелова, Софья Юдина, Роман Сорокин, Марк Лешкевич и Александр Антипов, а вместе с ними артисты — резиденты арт-кластера «Таврида» Ксения Лебедева, Илья Аноприев и Сергей Нихаенко. Они прочли стихотворения и исполнили песни собственного сочинения. В своих произведения они рассказали об актуальных событиях, которые происходят сегодня в новых регионах России, а также чувствах людей, которые переживают все эти события.

В частности, уроженец города Лутугино (ЛНР), поэт, музыкант Сергей Нихаенко выступил на Днем молодёжи со своей песней «Травушка-муравушка», которая была написана им в зоне проведения Специальной военной операции — в прошлом году он 10 месяцев служил в одном из подразделений Народной милиции ЛНР.

«Именно творчество мне помогло в зоне военных действий, где я пробыл 10 месяцев. И произведение, которое сегодня звучало в моем исполнении, написано именно там, на передовой, в окопах. Оно отражает нашу действительность, то, чем мы жили и чем дышали. На фронте лозунгами и призывами солдат, условно говоря, не будет сыт. Там, на фронте, есть только любовь, надежда и вера в то, что тебя дома ждут. Это то, что дает силы», — поделился Сергей.

Сразу после поэтов проекта «Настоящие» на сцену серф-приюта поднялись резиденты арт-кластера «Таврида» со своим шоу «Молодое искусство». В нем исполнители представили свой свежий взгляд на мир и искусство, исполнили новые авторские треки о любви, силе искусства и единении, а также показали современные балетные номера.

В завершении вечера резиденты арт-кластера BELOGAI и Natali Ka выступили на сцене вместе с популярной петербургской группой «Марсель», которая впервые спела на «Тавриде». Основатель группы Степан Ледков заявил, что он очень впечатлен арт-кластером и группа попала из Санкт-Петербурга в настоящее лето. Он также рассказал, что группа «Марсель» постоянно приглашает молодых артистов выступить на своих концертах — в качестве специальных гостей, а сам Степан с удовольствием выступил бы на площадке в качестве эксперта. «Мне очень-очень жаль, что мне 36 лет, и я не могу приехать на «Тавриду» и поучаствовать! Но зовите лектором! Я уже выступаю!» — объяснил он.

Организаторами Дня молодёжи 2023 года выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с региональными органами власти, курирующими молодёжную политику в субъектах.

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