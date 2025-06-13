Мощное звучание и новый релиз: в Москве прошел концерт артиста IVAN

В московском клубе «Давай Лама» состоялся грандиозный концерт певца и музыканта, участника Евровидения 2016 года, победителя проекта «Аватар и эксперта музыкального шоу «Ну-ка, все вместе!» IVAN.

Мероприятие собрало и преданных поклонников артиста, и звездных гостей (в их числе Катя Лель, Дмитрий Колдун, Ирина Ортман, Гузель Хасанова, Дана Соколова, Aktash).

Большое событие не обошлось без сюрпризов! IVAN вместе с основателем МузLOFT и исполнителем Стасом Ярушиным презентовал новую песню «Злые города». Артисты рассказали, что замысел совместного творческого процесса возник еще во время записи выпуска МузLOFT, каждый вложил в эту музыкальную работу свою историю, знакомую всем.

Новая песня была воспринята очень тепло, в том числе и в социальных сетях, где музыкантов уже поддерживают репостами и видео. Не исключено, что совсем скоро IVAN и Стас споют «Злые города» и в других городах России.

Также на сцене с авторской импровизацией выступил брат IVANа Владимир, которого можно услышать и на других концертах артиста.

Концерт наполнил сцену «Давай Ламы» мощным поп-рок звучанием и подарил каждому присутствующему поток ярких эмоций, энергии и впечатлений. Если вы еще не слышали новый релиз певца, то рекомендуем найти его в удобной музыкальной платформе и добавить в свой плейлист.