Киностудия «Москино» представила первые фотографии актера Александра Устюгова в роли Петра Столыпина, а также новые кадры со съемочной площадки масштабной исторической драмы «Столыпин» режиссера Алексея Андрианова («София», «Годунов» и «Грозный»). Премьерный показ сериала состоится онлайн на медиаплатформе «Смотрим». Проект создается при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Телепремьера исторической драмы «Столыпин» запланирована в эфире телеканала «Россия».

Сериал «Столыпин» – история одного покушения, которое изменило будущее России.

1906 год. Пётр Столыпин, только что назначенный министром внутренних дел Российской империи, прибывает в Санкт-Петербург. Группа революционеров-максималистов разрабатывает план убийства «врага революции». Но как подобраться к столь важной особе? Кто выйдет победителем в этом противостоянии – фанатичные, твердо уверенные в своей правоте сторонники революции, готовые положить свои жизни во имя облегчения участи угнетённых рабочих и крестьян, или всесильный председатель кабинета министров, работающий без устали, лишь бы навести порядок в раздираемой политическим насилием стране…

Автором сценария выступил Тимур Эзугбая («Грозный», «Шаляпин»). Продюсеры сериала — Екатерина Жукова («Грозный», «Годунов», «София», «Шаляпин») и Мария Ушакова («Праведник», «Тихий Дон», «Жизнь и судьба», «Годунов», «Грозный», «София», «Ненастье»). Оператор-постановщик – заслуженный деятель искусств Российской Федерации Сергей Мачильский («Годунов», «Царская прививка»). Художник-постановщик – Александр Загоскин («Серебряные коньки», «Шаляпин», «Царская прививка»).

Значительную часть работы над проектом составляют натурные съемки в Санкт-Петербурге и окрестностях, которые включают в себя как эпизоды, разворачивающиеся непосредственно на улицах Северной столицы, так и сцены в подлинных интерьерах памятников архитектуры и истории, таких как Адмиралтейство, а также — Александровский, Елагин, Мраморный, Мариинский и Таврический дворцы.

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