Московская премьера отреставрированного фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» в «Художественном»

27 июля в историческом зале кинотеатра «Художественный» пройдет московская премьера отреставрированного в 4К фильма Андрея Тарковского «Ностальгия». А 28 июля в Малом зале состоится показ фильма «Время путешествия», посвященного поискам «натуры» — места съёмок «Ностальгии».

Реставрация в 4К произведена национальной синематекой Италии с оригинальных негативов и оригинальной фонограммы, хранящихся на студии Rai Cinema. Премьера отреставрированной версии прошла на фестивале Cinema Ritrovato в Болонье.

Мировая премьера «Ностальгии» состоялась на Каннском кинофестивале в 1983 году, где картина завоевала награды сразу в трех номинациях: Лучший режиссер, Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ), и Приз экуменического (христианского) жюри.

Главный герой фильма, русский писатель Андрей Горчаков приезжает в Италию в поисках биографических следов крепостного музыканта Павла Сосновского, некогда посетившего эти места. Поиски примет эмиграционных дней жизни музыканта — это и есть то, что связывает Горчакова c переводчицей Юдженией, беспомощно пытающейся понять причину тоски русского друга посредством томика стихов Арсения Тарковского. Вскоре Горчаков начинает осознавать, что история музыканта — это отчасти и его собственная история: в Италии он чувствует себя чужим, но и вернуться домой уже не может.

Показ пройдет совместно с Международным кинофестивалем им. Андрея Тарковского «Зеркало» и Международным институтом Андрея Тарковского (Италия).

Расписание показов:

«Ностальгия», 27 июля в 20:00, Большой зал;

«Время путешествия» 28 июля в 19:300, Малый зал.

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