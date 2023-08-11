Московская школа современного искусства и Британская высшая школа дизайна проведут Contemporary Art Day

В последнее воскресенье лета, 27 августа, на территории Центра дизайна Artplay пройдет фестиваль — День современного искусства. В рамках фестиваля состоятся мастер-классы, лекции и дискуссии лидеров арт-рынка. В том числе выступит директор Московской школы современного искусства (MSCA) Михаил Левин и многие другие.

На протяжении всего фестиваля будет работать тотальная инсталляция творческого объединения SHANA «(Не)прощальные гастроли». Гости смогут пройти мастер-классы по объемному рисунку в VR и по аналоговой фотопечати — цианотипии, фотограмме. Также у гостей будет возможность принять участие в соревновании-квизе «Лучшее предложение» от создателя первой в России настольной игры об арт-бизнесе «Главный экспонат» Натальи Томашевской.

«Фестиваль Contemporary Art Day — это возможность соприкоснуться с миром современного искусства. Выставка, мастер-классы, лекции от лидеров арт-среды — все это отличный вариант познавательно провести последний выходной лета. Вы сможете познакомиться с профессионалами арт-индустрии, пережить уникальные эмоции, попробовать себя в совершенно разных ролях: художника, арт-эдвайзера, галериста», —рассказал директор MSCA, художник, куратор программы «Современное искусство» Михаил Левин.

Contemporary Art Day откроет лекция искусствоведа, создательницы проекта YaAndArt Екатерины Андреевой о коллаборациях поп-культуры и искусства: Дрейк и Дэмиен Херст, Канье Уэст и Такаси Мураками, Луи Ветон и Яей Кусама. На ней обсудят, как известные бренды вместе с современными художниками создают новые тренды и меняют мир.

Также состоится дискуссия о ценообразовании в современном искусстве, модератором которой выступит Михаил Левин. Гости узнают, каким образом формируется стоимость искусства и как оценить собственное или чужое творчество.

На лекции-беседе «Хоррор, наука и искусство в музее: есть ли выход из „темной комнаты“?» художницы Дарья Азбиль и Елена Бузуева расскажут о том, как мистицизм и хоррор отражаются в искусстве, как влияют на это научные открытия и чем грозит вмешательство искусственного интеллекта в процесс.

На дискуссии «Современное искусство: учиться или не учиться?» профессионалы арт-индустрии обсудят влияние образования на работу в этой сфере. Модератором выступит художник и один из разработчиков образовательной программы Reach Out для галереи Tate в Лондоне Жанна Бобракова.

Организаторами Contemporary Art Day являются Московская школа современного искусства (MSCA) и Британская высшая школа дизайна.

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