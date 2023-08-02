Московская усадьба Деда Мороза подвела промежуточные итоги летнего сезона

Летний сезон в самом разгаре, и под ярким солнцем еще ярче заискрилось волшебство Московской усадьбы Деда Мороза. С мая здесь насчитали 50 тысяч гостей и 8 тысяч участников мероприятий, 600 развлекательных программ и более 110 бесплатных занятий для детей.

То, что чудеса случаются не только под Новый год, сказочные жители резиденции знали давно. А с начала летнего сезона в этом убедились уже более 50 тысяч гостей, посетивших десятки увлекательных, познавательных и развлекательных программ, экскурсий и мастер-классов необыкновенной усадьбы. Если вы еще не видели всего этого своими глазами — чего же ждете?

Это новогодняя елочка зимой и летом — одним цветом. А вот Московская усадьба Деда Мороза в разные сезоны играет всем многообразием красок. С наступлением тепла в трех теремах полностью сменили убранство, представили новую интерактивную программу, подготовили оригинальные мастер-классы, перезапустили регулярные кружки. Сюда можно приехать вместе с семьей, привести класс или целый лагерный отряд. Развлечение и вдохновение найдет каждый!

На Изумрудной площади усадьбы аниматоры проводят по выходным активные игры и квесты, посвященные русским традициям и сказкам. Субботы и воскресенья собирают на анимационных программах более 300 человек в день.

В августе, например, в усадьбе Деда Мороза отметят Яблочный спас — организуют бесплатные тематические мастер-классы, лекции, предложат присоединиться к народным забавам. Доступность и разнообразие программ, в основе которых лежат всестороннее развитие и нравственное воспитание, составляются целой командой профессионалов. Это делает их привлекательными не только для местных жителей, но и всех москвичей и гостей города.

Еще здесь недавно отметили день рождения Бабы-Яги. Взрослые наравне с детьми бегали в лаптях, катались на метлах, исправляли ошибки в книге сказок, занимались творчеством, наблюдали химическое шоу, танцевали на дискотеке, наслаждались концертом, представлением ходулистов и жонглеров, цирковой и анимационной программой. За субботу и воскресенье день рождения Бабы-Яги посетило более двух тысяч гостей.

Сама именинница — Баба-Яга — героиня экскурсии-квеста «Однажды в русской сказке». Эта программа появилась в Московской усадьбе Деда Мороза специально к старту летнего сезона — 2023. Взрослые и дети переносятся в мир русских сказок, который, к большому сожалению, начал забываться в наши дни. А ведь сколько там добра и мудрости! Участники посещают уроки зельеварения, театр теней, принимают участие в играх, помогают разгадать тайны персонажей сказочного мира. Что происходит у Водяного на илистом дне? Во что превратился Леший? Почему Василиса Премудрая больше таковой не является? Эти секреты уже открылись более чем десяти тысячам посетителей и ждут других желающих. Расписание и билеты доступны по ссылке.

Другой квест — «Волшебная фабрика сладостей». Здесь перед участниками встает задача привести в порядок дела Волшебного производства и спасти рецепты вкусных новогодних подарков. Ознакомиться с расписанием и информацией о билетам можно на сайте.

С начала лета проведено уже более 600 программ и экскурсий, благодаря чему в удивительный мир русских сказок заглянуло не менее 8 тысяч малышей и взрослых.

Кроме развлечений, дети разных возрастов могут приходить в усадьбу Деда Мороза учиться. Рисовать и танцевать, считать и читать, творить и рассуждать, любить природу и мир — всему на бесплатных занятиях обучат чуткие педагоги. Уроки не похожи на школьные, но точно не уступают в пользе: новые умения и навыки, развитие мелкой моторики, тренировка фантазии, расширение кругозора, усвоение коммуникативных навыков, физическая активность — собрано все лучшее для детей. В рамках обновленной программы лектория было проведено уже свыше 110 занятий, а дальше — только больше. С начала лета их посетило не менее 200 ребят. Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте.

Для самых творческих работают также мастерская волшебных предметов и студия росписи деревянных игрушек. Под руководством мастериц все желающие смогут создать уникальные предметы, которые станут практичным памятным сувениром. Хит текущего сезона — роспись фрисби.

Но и это еще не все чудеса, которые ждут гостей Дедушки Мороза. Недалеко от усадьбы, на Тополевой улице парка «Кузьминки», расположилась его «дача» — удивительный Садик-огородик. Спрятанные от шумных улиц цветники, грядки и теплицы помогут отвлечься от городской суеты и хорошенько отдохнуть. Здесь можно гулять, смотреть, как выращиваются те или иные растения, узнавать об их истории и технологиях возделывания, а также самим участвовать в уходе за рассадой. Можно просто дышать чистым воздухом, наполненным ароматами листвы и цветов, посидеть с книгой и чашкой чая, отведать свежайших ягод, фруктов и овощей только с грядки. От зеленого горошка, декоративной тыквы и лука-батуна до георгин, мелиссы и княженики — у Дедушки на грядках растет все самое красивое и вкусное.

Кто-то только готовит сани летом, а в Московской усадьбе Деда Мороза они всегда на ходу. Успейте принять участие во всех заготовленных активностях летнего сезона! Он продлится до 10 сентября.

Фото предоставлено администрацией музея-заповедника «Кузьминки-Люблино»

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