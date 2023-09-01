Московские художники проведут фестиваль христианской культуры «Видеть и слышать»

С 26 октября по 4 ноября в Москве пройдет знаковое событие в культурной жизни столицы — ежегодный фестиваль современного церковного искусства «Видеть и слышать».
Более 200 художников, скульпторов и архитекторов объединились для того, чтобы показать свои лучшие произведения через призму 20-вековой истории христианского искусства. Гости фестиваля, в числе которых будут представители духовенства, увидят 300 авторских работ, выполненных в разных стилях и направлениях церковного искусства, и услышат ведущие хоровые коллективы духовной музыки Москвы, познакомятся со всем полнозвучием певческой традиции от византийского пения до произведений современных церковных исполнителей.
«Десять дней в Московском Доме художника на Кузнецком мосту станут погружением в историю и современную культуру Церкви. Покажут, чем она живет, какие традиции ее питают и вдохновляют. Программа фестиваля будет максимально интересной и для наших гостей — зрителей, и для участников. На ней будет формироваться среда людей и смыслов, объединенных христианской культурой. «Да будет все едино!» — такова основная тема фестиваля, который завершится в День народного единства», — рассказал генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Трофимов.
На площадке фестиваля пройдут 5 мастер-классов, на которых известные художники покажут, как создаются произведения храмового искусства. Дети и взрослые смогут попробовать свои силы в разных видах церковного искусства: роспись, мозаика, иконопись, каллиграфия, золочение.
Экскурсоводы проведут 72 ежедневные экскурсии для желающих получить полную информацию о представленных на выставке экспонатах и их авторах. В выставочном зале рядом с копиями-реконструкциями фресок и в мультимедийном зале пройдут премьерные показы 19 фильмов об истории церковного искусства, которые создаются специально для фестиваля.
Гости фестиваля посетят 3 круглых стола по актуальным вопросам церковного искусства и 5 просветительских лекций искусствоведов о сюжетах, символах и смыслах православной иконографии, а также 3 творческие встречи, на которых узнают, над какими темами сегодня работают исследователи в области христианского искусства, первыми увидят новые книги и художественные альбомы и смогут задать вопросы авторам. Среди журналистов будет организован конкурс на лучшее освещение фестиваля.
Культурно-просветительский проект «Видеть и слышать» вырос из выставки «Монументальное искусство в Церкви», которая прошла в июне 2022 года в Московском Доме художника и вызвала широкий отклик среди ее посетителей и участников. Второй фестиваль также пройдет в Московском Доме художника по адресу: Москва, Кузнецкий мост, 11. Время работы: с 12.00 до 21.00. Вход на все мероприятия фестиваля свободный.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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