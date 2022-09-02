Московские культурные и социальные проекты вошли в число лучших премии «Жить вместе»

В Москве в третий раз прошла церемония вручения премии «Жить вместе» под эгидой одноимённого благотворительного фонда. Это самая народная премия России, которая поддерживает социальные, культурные и церковные проекты, направленные на решение общественно значимых задач и формирование сообществ. Организаторы Премии говорят: «Если изменимся мы – изменится всё».

Проект «Электронная энциклопедия истории и культуры русских сёл и деревень» в номинация «Культура» премии «Жить вместе» занял I место. Информационный портал «Такие дела» в номинации «Среда» занял II место. Проекты «Патриарт» и «Глубинушка» в номинации «Русская традиция» заняли II и III места, соответственно.

Электронная энциклопедия истории и культуры русских сёл и деревень – сообщество людей, неравнодушных к традиционной культуре народов России. Сотрудники фонда — фольклористы, филологи, педагоги — с 1992 года занимаются полевым выездным изучением культуры, истории и современной жизни сёл и деревень Русского Севера, Урала и Сибири, организуют этнографические экспедиции, чтобы сохранить и сделать доступной устную и локальную память российской глубинки.

Интернет-проект «Такие дела», который пишет про НКО, на данный момент сотрудничает с 392 фондами и поддерживает благотворительные проекты из разных регионов России. Основная цель портала — привлечение внимания общества к социальной повестке, поддержка и развитие российских гражданских и благотворительных инициатив. Миссия — говорить о людях и их проблемах, чтобы вместе с читателями сделать жизнь каждого человека лучше.

Проект «Патриарт», поддерживающий художников, дизайнеров и ремесленников, которые в своём творчестве опираются прежде всего на народную традицию и актуализируют её в современном художественном контексте. Цель «Патриарта» — сохранение преемственности русского искусства, изучение и творческое исследование корневых основ русской традиции.

Основной идеей проекта «Глубинушка» — сохранение нематериального культурного наследия малых и коренных народов России, а также популяризация традиционных ремёсел. На сегодняшний день команда посетила 48 регионов России, было снято 11 документальных фильмов и 9-серийная короткометражка, сделано больше 50 репортажей.

На московскую церемонию приехали более 250 конкурсантов со всей страны, география – от Дальнего Востока до Балтики. Каждый из участников не только создал проект для защиты общих интересов россиян, но и сформировал устойчивое сообщество единомышленников для реализации этих проектов. Среди них – социальные проекты по оказанию помощи нуждающимся в поддержке и сопровождении; духовное и церковное просвещение; увековечивание памяти о жертвах советских репрессий; сохранение памятников архитектуры и культуры, а также интеграция их в современную городскую среду; сохранение и возрождение традиционной русской культуры; театральные, музыкальные и выставочные проекты по теме памяти и наследия, социальных проблем, жизни церкви.

Труды конкурсантов несколько недель оценивали члены жюри, в числе которых – известные деятели культуры и искусства, священнослужители, учёные и общественные деятели.

Призовой фонд Премии составил 1.350.000 рублей. Все победители получили сертификаты, денежные призы и подарки от партнёров премии «Жить вместе» 2022: издательства «Никея», сети книжных магазинов «Читай-город» и компании Peroni — производителя мёда-суфле с 2013 года. Отдельно выделенные проекты получили подарки от компании «Оптиком», медиапроекта «Стол» и Фонда поддержки социальных проектов.

Андрей Васенёв, руководитель премии «Жить вместе»:

– То, что премия в этом году состоялась – настоящее чудо, потому что она должна была закрыться после 24 февраля. В тот момент мы думали, что не найдём средств и не сможем поддержать наших конкурсантов. Однако волевым усилием мы решили продолжить и смогли собрать гораздо больше проектов, чем в предыдущие годы. В 2022 году заявок было 513 из 77 регионов России. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, к нам пришли новые друзья и партнёры, в итоге – мы сумели собрать призовой фонд в прежнем размере. Церемония в этом году более наполненная и более яркая – как по количеству участников, так и по качеству проектов.

Премия «Жить вместе» получит продолжение в виде выставки плакатов художников из разных стран мира. Живописные и графические работы будут продемонстрированы на биеннале «Золотая пчела» в Третьяковской галерее в Москве, а осенью они отправятся на выставку по городам России.

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