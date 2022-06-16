Московские культурные площадки подготовили более 60 мероприятий к Неделе моды

С 20 по 26 июня в столице пройдет первая Московская неделя моды. Приуроченные к ней тематические программы подготовили учреждения культуры города — парки, музеи, выставочные залы, библиотеки и сеть кинотеатров «Москино». Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Культурные площадки проведут больше 60 мероприятий. Многие из них будут просветительскими — участники узнают об истории моды и современных тенденциях отечественной фешен-индустрии. Москвичи и туристы смогут присоединиться к мастер-классам по дизайну одежды, побывать на выставках, экскурсиях, кинопоказах и концертах», — рассказала Наталья Сергунина.

Например, колледж музыкально-театрального искусства имени Г.П. Вишневской в рамках Московской недели моды проведет выставку «Современный театральный костюм». Свои работы представят студенты художественного отделения. Экспозиция будет открыта 18–24 июня с 11:00 до 16:00, кроме воскресенья. Для посещения потребуется предварительная регистрация.

Гостей музея-заповедника «Царицыно» с 21 по 26 июня ждет выставка «Как одевалась Москва. Москвичи разных эпох на московской театральной сцене». В Таврическом зале можно будет увидеть наряды героев из «Мастера и Маргариты» и одеяния времен Ивана Грозного — все это костюмы, в которых на сцену выходят артисты Большого театра, Театра наций, Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой, Московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко». Для посещения экспозиции нужен билет в музей.

Библиотека №4 им. Е.А. Фурцевой 22 июня в 19:00 приглашает на выставку «Московская мода». На ней будут представлены предметы одежды, аксессуары, журналы и фотодокументы 1920–2020-х годов. Для входа нужно зарегистрироваться. В Музее космонавтики 24 июня в 16:00 пройдет лекция «Космический дизайн в СССР». Слушателям расскажут об истории создания знаменитых советских предметов одежды и быта, дизайн которых был вдохновлен исследованиями космоса.

Театральный художественно-технический колледж представит студенческие показы «Костюм сквозь века» (23 июня в 13:00) и «Современные тенденции молодежных причесок» (24 июня в 11:30). Для всех желающих 24 июня в 18:00 культурный центр «Москвич» проведет мастер-класс по созданию эскизов одежды в технике скетчинг. Участники изучат основные графические приемы и попробуют сделать иллюстрации в духе разных эпох. Мероприятие пройдет по адресу ул. Юных Ленинцев, д. 52.

В галерее «Беляево» 25 июня в 16:00 пройдет лекция «Фешен-индустрия: теория и практика». Она будет интересна тем, кто хочет разобраться в современных направлениях и тенденциях, задумывается о своем бренде, но не знает, с чего начать, или просто любит мир моды и следит за развитием индустрии.

Сеть «Москино» подготовила программу о жизни известных дизайнеров и кутюрье. Показы пройдут с 21 по 26 июня в кинотеатрах «Салют», «Космос», «Спутник», «Сатурн», «Фили», «Сокольники» и «Музеон».

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